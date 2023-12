Allerta meteo a Milano: raffiche di vento per tutta la giornata

Forti raffiche di vento attese a Milano. L'allerta meteo - scattata dalla mezzanotte di venerdì - è stata prorogata fino alle 9 di sabato mattina. Si tratta di un'allerta gialla (rischio ordinario) per vento su tutto il territorio di Milano, diramata dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia.

"Durante il periodo di allerta - scrive Palazzo Marino in una nota - si raccomanda di non sostare sotto gli alberi nei parchi e nei viali alberati e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante, inoltre, provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio delle eventuali criticità".

Le previsioni meteo fino a Natale

A Milano, spiegano gli esperti di 3bMeteo, proseguirà fino ai giorni natalizi il periodo asciutto e con tempo stabile grazie al robusto anticiclone. Tempo quindi soleggiato. Valori termici che nei giorni prossimi aumenteranno ulteriormente, portandosi fin sui 15-17°C a cavallo della Vigilia. Ventilazione a tratti più vivace occidentale, il che avrà il merito di favorire un maggior rimescolamento dell'atmosfera e una riduzione della concentrazione di inquinanti.