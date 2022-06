Scatta l'allerta meteo: forti raffiche di vento in arrivo

Vento forte in arrivo. Lo comunica Palazzo Marino in una nota dove spiega che il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità gialla (rischio ordinario) per vento forte a partire dal pomeriggio e fino alla serata di giovedì 9 giugno. Il Centro operativo comunale (Coc) ha attivato i monitoraggi ed è pronto per gli eventuali necessari interventi.

Le previsioni meteo

Secondo gli esperti di 3bMeteo, però, il vento non dovrebbe preoccupare. A Milano i cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3020m. I venti - saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest.