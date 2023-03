Rami spezzati dal vento: a Milano una decina di interventi dei vigili del fuoco

Rami spezzati e precipitati sulla carreggiata e persiane pericolanti da mettere in sicurezza. Sono una decina gli interventi dei vigili del fuoco nella mattinata di mercoledì 15 marzo a causa del vento.

Per rimuovere alcune piante dalla strada i mezzi del comando provinciale di via Messina sono accorsi sia a Milano città, ad esempio in via Vespri Siciliani e in via Carcano, sia nelle cittadine dell'hinterland, tra cui Rozzano.

Al momento non si registrerebbero danni a cose o persone. I vigili del fuoco rimuovendo i rami caduti che impedivano il passaggio delle auto hanno consentito il ritorno alla normalità della circolazione.