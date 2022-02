Un'altra giornata con molto vento a Milano

Manca la pioggia, manca perfino il freddo ma non manca il vento. In questo inverno atipico, quella di lunedì 21 febbraio - dopo la maxi emergenza di lunedì 7 febbraio, con tantissimi disagi in città e in tutta la Regione - sarà un'altra giornata ventosa: il Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia ha diramato un'allerta meteo gialla per vento forte previsto a partire dalle ore 9, quando anche il nodo idraulico di Milano sarà interessato da un generale rinforzo di vento da Nordovest.

"Dalla tarda mattinata - scrive Palazzo Marino - i venti tenderanno a rinforzare sulla pianura con velocita? medie che potranno arrivare a 50 km/h, mentre le raffiche previste raggiungeranno i 60/70 km/h circa sui settori occidentali". Nulla di paragonabile, dunque al 7 febbraio, dove le previsioni davano raffiche fino a 110 km/h, ma comunque da seguire con attenzione. La fase dell'evento diffusamente piu? intensa sara? tarda mattinata e primo pomeriggio, con la ventilazione che potra? avere anche carattere di Foehn. Dopo una fase di generale attenuazione nel tardo pomeriggio, si prevede una ripresa del fenomeno dalle prime ore del martedì 22 febbraio.



"Non sono previste chiusure- scrive il Comune di Milano nella nota - ma ai cittadini si chiede di porre attenzione e preferibilmente non sostare sotto gli alberi (in strada, nei parchi, nei cimiteri) e le impalcature dei cantieri, dehors e tende, di mettere in sicurezza oggetti e vasi sui balconi e tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo dalle ore 9 per monitorare e coordinare gli eventuali interventi".

Le previsioni meteo per lunedì 21 febbraio

Per gli esperti di 3bmeteo a Milano la giornata di lunedì sarà in prevalenza soleggiata, anche se al mattino sarà presente qualche foschia che potrà offuscare il cielo, ma in rapido dissolvimento. "Interverranno sostenuti venti di fohn che renderanno il cielo terso e soffieranno con raffiche di 40-50 km/h, portando le temperature massime fin verso i 18°C. Martedì si prevedono cieli sereni e tersi, venti ancora sostenuti e clima primaverile con massime sui 18°C.

Transita un fronte freddo da nord, associato ad aria più fredda in quota. Addensamenti sulle zone alpine di confine, dove avremo anche delle nevicate specie su livignasco e alta Valchiavenna. Altrove nubi irregolari in transito o soleggiato. Ventoso ovunque, con raffiche anche intense da nord e nordovest. Temperature diurne in pianura abbastanza miti, nell'ordine dei 15-17°C.