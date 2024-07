Fulmini, vento e pioggia: violento temporale su Milano

Un violento temporale si è abbattuto sulla città di Milano nella serata di martedì. A partire dalle 22 in molte zone lampi e fulmini hanno preannunciato il nubifragio che nel giro di pochi minuti ha 'lavato' edifici e strade, accompagnato da intense raffiche di vento. In città si registrano allagamenti, rami e alberi caduti.

L'allerta meteo a Milano

Il Centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia aveva diramato un'allerta gialla (ordinaria) per temporali dalle ore 18 di martedì e fino alle 6 di mercoledì. Il Centro Operativo Comunale (COC) della Protezione civile è attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città.

Durante l'allerta meteo il Comune invita i cittadini e le cittadine a non sostare nei sottopassi, nelle aree a rischio esondazione di Seveso e Lambro, sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante anche prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all’aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo.

Le previsioni meteo a Milano per mercoledì

Stando agli esperti di 3bMeteo, mercoledì ci saranno nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Ampie schiarite in serata, sono previsti 6mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3053m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi, foriere di deboli piogge pomeridiane. Nello specifico sulle basse pianure occidentali cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; sulle basse pianure orientali cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio.

Schiarite in serata; sulle pedemontane-alte pianure cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite; sulle Prealpi occidentali nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi; sulle Orobie cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio; sulle Prealpi orientali cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio.

Asciutto in serata; sulle Alpi Retiche Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 3100 metri.