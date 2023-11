Milano capitale dei diritti non lasci indietro le persone transgender

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

In vista del Transgender Day Of Remembrance – la Giornata della memoria transgender che si celebra in tutto il mondo il 20 novembre – spiace dover constatare che l’amministrazione milanese non ha ancora attuato un singolo provvedimento per favorire l’inclusione delle persone trans, in particolare delle giovani e dei giovani che chiedono semplicemente di poter avere documenti di pertinenza comunale - come l’abbonamento ai mezzi pubblici e la tessera della biblioteca – che riportino il nome scelto e non quello anagrafico, allo scopo di evitare situazioni di disagio, imbarazzo e umiliazioni. Il Consiglio comunale - su mia proposta - ha approvato una mozione per istituire un registro alias, ormai più di un anno e mezzo fa. Che aspettiamo a renderlo finalmente una realtà? Su richiesta del Sindaco, con la delegata alle pari opportunità Elena Lattuada ho lavorato a un report – in collaborazione con Istituto Superiore di Sanità, Ospedale Niguarda, Auxologico di Milano, associazioni LGBT+ - che offre una fotografia chiara e soprattutto numeri che documentano bisogni reali nell’area milanese e della città metropolitana. Il riconoscimento dell’alias è necessario al benessere di queste persone e tutti sono concordi: medici, psicologi, esperti e associazioni che lavorano sul territorio. Perché allora quel report, pronto da più un anno, giace in un cassetto? In città come Ravenna, Messina e in regioni come la Liguria l’abbonamento ai mezzi con il nome alias è già una realtà. A Roma è possibile avere la tessera della biblioteca con il nome alias. Perché a Milano si tentenna e siamo fermi? Perché – e mi rivolgo al Sindaco e alla Giunta comunale - non si dà attuazione a una mozione approvata dal Consiglio comunale, rispettandone la dignità istituzionale? Saranno queste le domande che porremo anche in piazza domenica 19 novembre durante la marcia “Trans Lives Matter” (“Le vite delle persone trans contano”). L’appuntamento è in piazza Duca D’Aosta alle 16:30. Ci auguriamo di avere risposte e tempistiche chiare. Lo dichiara: la consigliera comunale di Milano Monica Romano, Vicepresidente della Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili