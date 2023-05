La biblioteca gallaratese municipio 8 ospita il primo giugno "storie di accoglienza, amicizia, amore, integrazione" con i docufilm del regista karim galici, ambientati in Sardegna

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

L'appuntamento è fissato per il 1° giugno 2023 alle ore 16:00 presso la Biblioteca Gallaratese, situata in Via Giacomo Quarenghi, 21 a Milano. L'ingresso all'evento è gratuito. I documentari, entrambi diretti da Karim Galici, narrano storie che esplorano temi come l'amore, l'accoglienza e l'integrazione, con la suggestiva cornice della Sardegna. Il primo documentario ha una durata prevista di 29 minuti, mentre il secondo dura 25 minuti. L'evento si inserisce nell'ambito degli "Incontri Conoscitivi" della "Rete di interazioni sociali e culturali" promossa da Cittadini del Mondo OdV di Cagliari, con il sostegno della Fondazione di Sardegna. Dopo un video introduzione ai due documentari da parte del regista, è previsto un momento di confronto con il pubblico a cura di Inna Naletko, docente e fondatrice della Biblioteca Interculturale "Rodnoe Slovo" Oratorio Sant'Eulalia, Cagliari. L'evento offre al pubblico l'opportunità di immergersi nelle storie di protagonisti provenienti da diverse origini, generazioni e nazionalità, accomunate dall'avere scelto l'Italia come loro seconda patria. Link alla pagina eventi biblioteche del Comune di Milano: https://milano.biblioteche.it/library/gallaratese/cal/storie-di-accoglienza-amicizia-amore-integrazione/ "Dall'est con amore. Quattro storie di vita e integrazione" (29 minuti) di Karim Galici Un documentario che esplora l'universo femminile nella diaspora immigrata. Quattro donne di diverse generazioni e nazionalità scelgono la Sardegna come luogo di vita, crescita, lavoro e amore, raccontando storie di amore in tutte le sue sfumature. "La vita sopra ogni cosa. Storia di un Padre Ortodosso in Sardegna" (25 minuti) di Karim Galici Un intenso dialogo religioso e l'accoglienza della Chiesa cattolica sarda verso i fratelli ortodossi provenienti dall'Europa Orientale. La storia si intreccia con una tragedia personale che rafforza la fede del protagonista, offrendo uno sguardo sulla resilienza e sull'accoglienza in Sardegna. Karim Galici è un poliedrico artista sardo, nato il 27 settembre 1977 a Cagliari. Laureato in Discipline dell'Arte, della Musica e dello Spettacolo, ha intrapreso una carriera nel mondo del teatro, del cinema e della gestione di eventi culturali. Ha lavorato con importanti compagnie teatrali, tra cui The Living Theatre di New York e il Teatro de los Sentidos di Barcellona. Ha vinto premi come il Premio Ubu per il progetto artistico/organizzativo di Bassa Continua - Toni sul Po. Nel cinema indipendente, ha partecipato come attore e regista a diversi cortometraggi e film. Ha diretto anche documentari, come "Dall'Est con Amore" e "La Vita sopra ogni cosa", che esplorano temi di vita, integrazione e accoglienza. Oltre alla sua attività artistica, Karim Galici è direttore artistico di Impatto Teatro, responsabile di MArteLive e consulente e regista per Abaco Teatro.