Milano. pro vita famiglia: il 21 febbraio evento al consiglio regionale lombardia su tutela di bambini e famiglia

In difesa dei bambini e della famiglia, sempre più spesso - nella società odierna - bersagliati dalla cultura progressista, gender e del politicamente corretto. Di questo si parlerà nell’evento “Custodi del Domani”, mercoledì 21 febbraio 2024, alle ore 18:45, presso il Consiglio Regionale della Lombardia, nella Sala Gonfalone, in via Fabio Filzi 22 a Milano, ed organizzato da gruppo consiliare di Fratelli d’Italia con la collaborazione di Pro Vita & Famiglia onlus. I saluti di indirizzo saranno a cura di Christian Garavaglia, presidente del gruppo consiliare di Fratelli d'Italia; Federico Romani, presidente del Consiglio Regione Lombardia; Simone Orlandi, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia Milano. Introduce Antonio Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia onlus, e gli interventi saranno di: Massimo Gandolfini, presidente dell'associazione Family Day; Francesca Romana Poleggi, direttore editoriale di Notizie Pro Vita & Famiglia; Maria Rachele Ruiu, portavoce di Pro Vita & Famiglia. Nel corso dell’evento si parlerà anche volume “Per amore dei nostri figli”, edito da Sugarco Edizioni e scritto da Poleggi. I GIORNALISTI CHE INTENDONO PARTECIPARE POSSONO INVIARE ACCREDITO A elena.bianchi@consiglio.regione.lombardia.it DOPODICHE’ BASTERA’ PRESENTARSI PRESSO LA RECEPTION DELLA STRUTTURA E, CON UN DOCUMENTO DI IDENTITA’, SI VERRA’ INDIRIZZATI VERSO LA SALA DELL’EVENTO.