Milano: sfida antirazzista

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

“È stato un progetto in cui abbiamo creduto sin dall’inizio – afferma Rossana Lanati, presidente dell’associazione Life Aps – sono grata a tutti coloro che hanno investito le loro energie per condividere un percorso di azione contro il razzismo”. “Ora più che in passato – afferma Rocco Lanatà, vicepresidente dell’Associazione Life Aps - sento il bisogno di impegnarmi con urgenza per far fronte alla nuova onda di razzismo che minaccia la nostra convivenza. Il progetto che ci ha impegnati in questi mesi ha lo scopo di promuovere un confronto ampio e un dialogo permanente su questa tematica per riformare la società”. In apertura dei lavori è stato letto un messaggio del presidente ANPI Domodossola Gianfranco Fradelizio, che ha posto una riflessione sul significato del razzismo partendo dalla feconda esperienza della Repubblica Partigiana dell’Ossola. Presentatrice dell'evento l'attrice e scrittrice Carin Mc Donald. Sono intervenuti poi i relatori da diverse parti del mondo: Sud Africa, Stati Uniti, Nepal, Nigeria, Albania, Etiopia e chiaramente dall’Italia. L’evento è continuato con la presentazione di premi contro il razzismo istituiti da diverse associazioni e da alcune municipalità. Premi: • Il presidente Rossana Lanati assieme a Rocco Lanata' vicepresidente della Associazione Life Aps ha presentato il PREMIO SOLIDARIETA’ SENZA FRONTIERE 2021 - Italia - assegnato all’avvocato Luca Zita; e il PREMIO SOLIDARIETA’ SENZA FRONTIERE 2021 – estero, assegnato al medico nepalese Anil Bhattarai dell’Associazione Save The Heart. • Il PREMIO SAN MARTINO dell’Associazione San Martino Onlus, assegnato all’ASGI, l’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione, nella persona del suo presidente, l’Avvocato Leonardo Trucco. • Il PREMIO ARMONIA TRA I POPOLI, dell’Associazione Culturale Ri-Armonia, assegnato a Salvatore Martello, Sindaco di Lampedusa e Linosa. • Il PREMIO PER NON DIMENTICARE, istituito dal Centro Studi Salvo d’Acquisto, assegnato al Cav. Salvatore Messineo, Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri in congedo. • Il PREMIO ALL BROTHERS, NOTE SOLIDALI SUL MONDO, istituito dalla famiglia Marinelli è stato assegnato a Don Alberto Conti, direttore della Caritas nella Diocesi di Trivento. • Il Comune di Gattinara (Novara) ha istituito il PREMIO COMUNE DI GATTINARA, assegnato a Don Franco Givone. • La Comunità Arbëreshë, gli Italo-Albanesi presenti in Italia da più di 500 anni, ha istituito il PREMIO LIRIA, che in albanese significa Libertà, assegnato alla poetessa Irma Kurti. • Il Comune di San Martino di Finita (Cosenza) ha istituito il PREMIO COMUNE DI SAN MARTINO DI FINITA, assegnato al giornalista Arbër Agalliu. • L’Associazione Europea Amici di San Rocco, fondata da Fratel Costantino De Bellis, ha istituito il PREMIO CARITA’ E VOLONTARIATO, assegnato al Dottor Nicola De Rito, sindaco di San Costantino Calabro (Vibo Valenzia). • L’Associazione Maria Santissima del Soccorso Onlus ha istituito il PREMIO PARI OPPORTUNITA’ 2021, assegnato all’Avvocato Vincenza Ligotti, Assessore ai Servizi Sociali, Istruzione e Pari Opportunità del Comune di Castellammare del Golfo, Trapani. • L’Associazione OSHa ASP APS (Orientamento Sportivo Handicappati - Associazione Sportiva Paraplegici Associazione di Promozione Sociale), ha istituito il PREMIO SPORT PER TUTTI, assegnato a Daniela Colonna Preti, Presidente dell’Associazione POLHA Varese. In conclusione del convegno è stato trasmesso un video del coro dei bambini dell’Associazione “L'Albero della Musica”, diretto da Sonia Spirito con il brano "La Vita è Bella" del film di Benigni vincitore di 3 Premi Oscar. Riprese video e montaggio realizzati da Barbabietola Srl e Giampiero Zappa. A margine dell’evento è stato avviato anche il progetto enciclopedico WikiRazzismo ed è stata lanciata la prima edizione del “Premio Globalizzare la Solidarietà – Keep Racism Out” che raccoglie l’invito di papa Francesco ad estendere la solidarietà a tutto il mondo e il claim di UNAR di estromettere il razzismo dalle nostre vite.

Gallery