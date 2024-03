Milanotri: sabato 20 aprile all’idroscalo grande triathlon e milano10k di corsa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

MILANO – FollowYourPassion cala il poker e fa vincere tutti: triatleti professionisti e amatori, ma anche i più piccoli protagonisti del triplice sport, oltre ai runner. Sabato 20 marzo all’Idroscalo di Milano, dal primo mattino fino al tramonto, ci sarà un grande traffico, di quelli che creano movimento e salute, non certo smog e nervoso. In programma ci sono infatti quattro gare per tre competizioni: il MilanoTRI, con la competizione di triathlon sprint e i suoi canonici 750 m di nuoto, 20 km di ciclismo e 5 km di corsa e olimpico in cui i chilometri raddoppiano: 1,5 km di nuoto, 40 km di ciclismo e 10 km di corsa; la UNATRIYOUNG, valido per la Coppa Lombardia Giovani e Giovanissimi, l’evento del triplice sport dedicato ai più giovani; e la Milano10K, la 10 km di running che partirà al tramonto e chiuderà la giornata. Dopo il grande esordio a Bergamo, sabato 3 e domenica 4 febbraio con l’Urban Night Trail e la BigMat Bergamo21, il circuito di FollowYourPassion vivrà così la sua appassionante seconda tappa. TRIATHLON – Il MilanoTRI è tra i primi triathlon della nuova stagione agonistica e gode di un fascino particolare: all’Idroscalo si è fatta la storia della triplice disciplina. Per questo, ma non solo, è da sempre tra le più partecipate d’Italia, La data strategica, infatti, permetterà di testare la forma dopo l’allenamento invernale e le due distanze in programma – Sprint e Olimpico – danno la possibilità di esserci ai triatleti di tutti i livelli e anche a chi, perché no, si avvicina per la prima volta al nuoto-bici-corsa. CORSA – Sarà ancora la Milano10K a chiudere la giornata di sport targata FollowYourPassion. La 10 km competitiva e non si disputerà all’interno del parco dell’Idroscalo con partenza alle 19.15. Un orario speciale, grazie al quale si potrà godere, in piena tranquillità, il tramonto in città seguendo la propria passione podistica. I runner al via sono sempre più numerosi e tra loro non è raro trovare anche qualche triatleta, che decide di terminare il suo MilanoTRI con la corsa podistica. PERCORSI – I tracciati, interamente pianeggianti, sono sinonimo di velocità e quindi di divertimento e grandi sfide. Dopo aver nuotato nel “mare” di Milano, i triatleti pedaleranno sulla strada provinciale – si toccheranno i comuni di Peschiera Borromeo, Segrate e Novegro –, un circuito da ripetere 2 volte nello sprint e 4 nell’olimpico, e completamente chiuso al traffico così da garantire l’assoluta sicurezza dei partecipanti. La frazione di corsa si svilupperà interamente sulla pista ciclabile all’interno del parco dell’Idroscalo con 1 giro per lo sprint e 2 per l’olimpico. Il multilap dei percorsi ciclistico e podistico consentirà anche al pubblico di seguire al meglio le fasi salienti delle due gare per poi applaudire tutti i partecipanti al traguardo posizionato, come da tradizione, sotto le tribune. 6 APRILE, ALLENAMENTO E PROVA PERCORSO CON ALESSANDRO DEGASPERI – Saranno il MilanoTRI e il campione di triathlon Alessandro Degasperi, a inaugurare la nuova iniziativa di FollowYourPassion: il TRI On Tour, che porterà gli appassionati, ma anche i neofiti, della triplice disciplina ad allenarsi insieme sul percorso gara, con un ulteriore valore aggiunto: i consigli sulla strategia da adottare in competizione da parte di ospiti sempre diversi e davvero speciali. I training sono gratuiti e aperti a tutti. Per partecipare basterà iscriversi al link: bit.ly/followyourpassion-tri-on-tour. Il primo appuntamento, quindi, è per sabato 6 aprile, quando Degasperi, vincitore per ben due volte dell’IRONMAN più duro del circuito, quello di Lanzarote, e due volte finisher all’IRONMAN World Championship, la gara mito delle Hawaii, guiderà un allenamento combinato ciclismo-corsa lungo parte del percorso del MilanoTRI: si pedalerà per 27 km, ci si fermerà per qualche suggerimento su come affrontare la zona cambio per poi proseguire di corsa per 6 km. Il ritrovo è in via Venezia Giulia a Segrate presso La Lombarda, negozio di ciclismo e punto di riferimento di molti appassionati di due ruote che offrirà assistenza meccanica. Gli altri appuntamenti del TRI On Tour: 1 giugno, Lovere; 31 agosto e 21 settembre, Peschiera del Garda. TROFEO MADUNINA – Novità che ha riscosso molto successo lo scorso anno, torna l’appuntamento dedicato alle squadre di triathlon del capoluogo lombardo che si sfideranno in occasione del MilanoTRI. Il Trofeo Madunina verrà assegnato alla squadra con il tempo medio più basso sulla distanza dell’olimpico. Per ogni partecipante donna verrà tolto un minuto dal tempo medio della squadra. Team da battere, ovviamente, il CUS Pro Patria Milano, vincitore della prima edizione. TRIATHLON SERIES by FOLLOWYOURPASSION – MilanoTRI, ChiaTRI, LovereTRI e PeschieraTRI sono le tappe delle Triathlon Series by FollowYourPassion 2024. Anche quest’anno il circuito, grazie alla rinnovata collaborazione con Alé, brand di abbigliamento ciclistico e di triathlon, metterà in palio un ricco montepremi dedicato alle squadre che porteranno al via dei quattro appuntamenti il maggior numero di atleti. A ogni gara, inoltre, i vincitori della distanza più lunga riceveranno un premio speciale: la partecipazione a un evento del circuito FollowYourPassion del 2025 a loro scelta. COPPA LOMBARDIA – Anche i più piccoli saranno protagonisti della giornata dedicata alla triplice disciplina. Sabato 20 aprile, all’Idroscalo di Milano, si correrà anche la UNATRIYOUNG, valida per la Coppa Lombardia Giovani e Giovanissimi, organizzata da FollowYourPassion in collaborazione con UNA Triathlon Team e riservata ai bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni, che per un giorno divideranno il palcoscenico con i loro campioni. Per iscrizioni: triathlon@mgsport.it ISCRIZIONI AGEVOLATE – Fino a domenica 31 marzo sarà possibile iscriversi a entrambe le gare del MilanoTRI a un costo ancora agevolato. Le iscrizioni online, sul sito ufficiale della manifestazione https://followyourpassion.it/iscrizioni-milano-olympic-tri/ , chiuderanno martedì 16 aprile. Per Milano10K di running fino a domenica 31 marzo ci si potrà iscrivere, sia alla competitiva sia alla non competitiva, a un costo ancora agevolato. Le iscrizioni online, sul sito ufficiale della manifestazione: https://followyourpassion.it/iscrizioni-idroscalo-ten-k/ chiuderanno giovedì 18 aprile. Chi invece opterà per la non competitiva potrà iscriversi anche sabato 20 aprile, giorno della manifestazione, presso la segreteria organizzativa. IL 2024 DI MG SPORT Anche nel 2024 MG Sport con il brand FollowYourPassion si conferma organizzatore leader nel mondo dell’endurance, con gare di corsa, ciclismo su strada e mountain biking, nuoto in acque libere e triathlon. Ben 18 gli eventi in calendario. Il calendario 3 febbraio – Bergamo Urban Night Trail 4 febbraio – Bergamo21 20 aprile – MilanoTRI – Idroscalo 20 aprile – Milano10K 25 aprile – ChiaSWIM (Chia Sport Week) 27 aprile – ChiaTRI (Chia Sport Week) 28 aprile – Chia21 (Chia Sport Week) 5 maggio – Olbia21 18 maggio – The Loop Roma 9 giugno – MontBlanc Granfondo 7 luglio – LovereTRI 13 luglio – Monza 12H 27 luglio – Alta Valtellina Bike Marathon 15 settembre – Monza21 5-6 ottobre – PeschieraTRI 15 settembre – Monza21 20 ottobre – The Loop Milano 24 novembre – Milano21