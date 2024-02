Mostra straordinarie. gli eventi dal 26 febbraio al 1° marzo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Milano, 26 febbraio 2023 - Si parte con l’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026 e si conclude con la mostra fotografica SUPEREROI della Polizia di Stato. Passando per il talk con le fumettiste Fumettibrutti e Takoua Ben Mohamed e quello con le stiliste Jezabelle Cormio e Marina Spadafora. È il programma di eventi dal 26 febbraio al 1° marzo che arricchisce la mostra Straordinarie, promossa da Terre des Hommes, in collaborazione con Fabbrica del Vapore e realizzata grazie al sostegno di Deloitte con il patrocinio di Fondazione Deloitte. Aperta al pubblico fino al 17 marzo alla Fabbrica del Vapore, la mostra è curata da Renata Ferri con le fotografie di Ilaria Magliocchetti Lombi e raccoglie 110 ritratti e voci di donne italiane provenienti da molteplici ambiti della società contemporanea. Professioniste che con il loro percorso testimoniano tanti modi diversi, e tutti possibili, di affermarsi e realizzare le proprie ambizioni nonostante e oltre pregiudizi e discriminazioni. La mostra è arricchita da un ampio palinsesto di incontri dedicati alle scuole e alla cittadinanza, talk con le donne ritratte, per approfondire i temi proposti dall’esposizione. Il palinsesto degli eventi dal 26 febbraio al 01° marzo 2024 Fabbrica del Vapore – Via Giulio Cesare Procaccini 4, Milano 26.02.24 dalle 18.30 alle 19.30 Donne e Sport. L’emancipazione femminile attraverso la pratica sportiva Evento inserito nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026 con: Evelina Christillin, dirigente pubblica e sportiva italiana, Presidente della Fondazione Museo delle Antichità Egizie Diana Bianchedi, Chief Strategy Planning and Legacy Officer di Milano Cortina 2026 Claudia Giordani, Vicepresidente del CONI modera Manuela Croci, giornalista del Corriere della Sera e di Sette 27.02.24 dalle 17.00 alle 19.00 La violenza sui bambini in Italia. Un fenomeno sommerso. Come riconoscerlo e raccontarlo - I Parte con: Federica Giannotta, Responsabile Advocacy e programmi Italia Terre des Hommes Italia Francesca Menegazzo, medico psicoterapeuta e specialista in Medicina di Comunità all'Ospedale Meyer di Firenze. Matteo Santambrogio, educatore professionale della Cooperativa sociale COMIN Modera: Laura Silvia Battaglia, giornalista 28.02.24 dalle 19.00 alle 20.00 Donne e creatività con: Fumettibrutti, fumettista e attivista Takoua Ben Mohamed, fumettista e illustratrice Modera: Barbara Tagliaferri, Chief Brand & Communications Officer, Deloitte Evento realizzato in collaborazione con Deloitte e Fondazione Deloitte | Main partner della mostra Straordinarie 29.02.24 dalle 19.00 alle 20.00 - Moda e identità di genere con: Jezabelle Cormio, fondatrice e direttrice creativa del marchio CORMIO Marina Spadafora, Fair fashion ambassador modera Danda Santini, direttrice iO Donna Evento realizzato in collaborazione con Deloitte e Fondazione Deloitte | Main partner della mostra Straordinarie 01- 04.03.24 EVENTO DEDICATO ALLE SCUOLE Presentazione alle scuole della mostra SUPEREROI a cura di Ester Lo Feudo, Marco Domizi e Giovanni Marcellino. Progetto che, in modo ambizioso, si propone di gettare luce sull’importante lavoro svolto dalla Polizia di Stato nel contrasto all’adescamento online dei minori. La mostra è molto più di una raccolta di immagini, è un viaggio emozionante nel cuore della battaglia contro il web nero. Attraverso ogni scatto, ci si immerge nell’animo umano, scoprendo la dedizione, la passione e il coraggio dei poliziotti che lavorano nell’ombra per proteggere i più vulnerabili della nostra società. L’ingresso agli eventi è gratuito ma i posti sono limitati. È necessario comunicare la propria partecipazione registrandosi ai singoli eventi sulla pagina dedicata del sito straordinarie.org Ogni ulteriore comunicazione riguardante modifiche, o aggiunte al palinsesto verrà comunicata sulla pagina del sito straordinarie.org Ufficio Stampa Terre des Hommes Italia Anna Bianchi: 334.1691927 - a.bianchi@tdhitaly.org Atlantis Company Valeria Longoni: 375.518 9415 - valeria.longoni@atlantiscompany.it Maria Chiara Zilli: 375.5637748 – mariachiara.zilli@atlantiscompany.it