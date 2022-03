Helbiz rinnova la flotta di monopattini elettrici: a Milano 750 nuovi mezzi all'insegna della sicurezza stradale

Helbiz rinnova la sua flotta portando sulle strade di Milano 750 nuovi monopattini elettrici di ultima generazione per sostituire quelli già in circolazione e adeguarsi alle nuove normative sulla sicurezza stradale. Diverse le novità a livello tecnologico e visivo: dall'introduzione delle frecce di posizione alle luci led sul fondo della scocca, passando per il doppio freno e l'aggiornamento del sistema IOT, il software inserito all’interno del monopattino che ora garantirà una maggiore precisione nella localizzazione gps.

"Con la presentazione della nuova flotta oggi sostituiamo tutti e 750 i mezzi che sono in circolazione a Milano - spiega il Ceo di Helbiz EMEA, Matteo Mammì - Questa nuova generazione di monopattini elettrici ha molto più appeal dal punto di vista estetico, ma soprattutto ha degli standard di sicurezza in linea con il decreto legge sulla sicurezza e la mobilità sostenibile. Oltre ad avere una stazza maggiore, hanno le frecce di posizione, il doppio freno e sospensioni più performanti per affrontare terreni difficili come ad esempio il pavè. Anche la batteria è stata implementata, aumentandone la durata, mentre il software IOT migliorato permette una geolocalizzazione precisa in ogni istante".

"Milano è una delle città sulla quale stiamo investendo di più - continua il Ceo Matteo Mammì - Da parte del pubblico c'è una grandissima richiesta, e anche l'amministrazione comunale è particolarmente attenta al tema della transizione ecologica, facendo così di Milano uno dei centri più all'avanguardia di tutta Europa dal punto di vista della mobilità sostenibile. Ora l'obiettivo è quello di portare il modello Milano anche nelle altre città, valutando anche futuri investimenti all'estero".