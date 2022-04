Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Worldrise Walls: Milano ha un nuovo murales assorbi-smog Milano accoglie un nuovo murales dedicato a meraviglie e fragilità del mondo marino, realizzato da Worldrise Onlus in collaborazione con AGN ENERGIA, PlanBee e Technicalz Studio. Dopo la call “Candida il tuo muro”, lanciata a gennaio da Worldrise Onlus nell’ambito del progetto Worldrise Walls, che porta il mare nelle città attraverso la street art, Milano torna a colorarsi di blu: dalla collaborazione della Onlus, attiva per la tutela e la valorizzazione del patrimonio marino, con la compagnia energetica AGN ENERGIA e la piattaforma web dedicata a progetti di cura e tutela dei beni comuni PlanBee, è nato il murales assorbi-smog “Protect the E(art)h”, realizzato da Technicalz Studio. Il bozzetto vincitore del contest #LATUAIDEAGREEN, ideato da AGN ENERGIA nell’ambito dell’evento nazionale del FAI – Fondo per l’ambiente Italiano “Giornate FAI per le scuole”, ha preso vita grazie agli artisti Federico Zenobi e Nicola Canarecci di Technicalz Studio e colora, per un totale di 54 m², il muro esterno di uno degli edifici del Politecnico di Milano, in via Saldini 31, selezionato per ospitare l’opera che racconta i cambiamenti climatici e il loro impatto sul mondo marino. Il murales rappresenta un corallo, scelto come elemento simbolo del mare, paragonato a un'opera d'arte sottomarina, una vera e propria scultura del mare, accompagnato dalla scritta “Protect". Sul fondale, diversi coralli stanno scomparendo a causa del fenomeno di sbiancamento, legato all'inquinamento delle acque e all’innalzamento delle temperature. “Worldrise Walls riconnette persone e natura attraverso la street art, soprattutto nel contesto urbano: il luogo in cui si concentra la maggior parte della popolazione e allo stesso tempo lo scenario in cui l’ambiente è spesso il grande assente”, racconta Virginia Tardella, vice-presidente e co-fondatrice di Worldrise. Con opere realizzate su più di 15 muri in 9 città italiane, contribuendo a creare 456 metri quadri equivalenti di bosco ad alto fusto, Worldrise Walls rende la street art uno spunto di riflessione nel mare urbano, mostrando che fare la differenza è un gesto quotidiano. Mare, colore e consapevolezza arrivano quindi a Milano a portata di passeggiata con “Protect the E(art)h”, ma non solo: l’opera infatti contribuisce anche ad assorbire smog e inquinamento dalla città, perché il murales è realizzato con Airlite, la prima pittura climate positive, capace di rendere l’aria più pulita grazie ad un’innovativa tecnologia inserita all’interno di un prodotto 100% minerale. Dove arriverà il mare la prossima volta? Candida il tuo muro oppure scrivi a candidailtuomuro@worldrise.org per portare mare e arte in città. —— Contatti: Virginia Tardella, Vice-Presidente di Worldrise, virginia.tardella@worldrise.org Sito: worldrise.org / IG: @worldrise_onlus / FB: @worldrise / Linkedin: worldrise Onlus Worldrise è una Onlus che si occupa di conservazione e valorizzazione dell’ambiente marino sviluppando progetti in grado di unire educazione, creatività e divulgazione. I progetti vengono creati e portati avanti da giovani professionisti, studenti e neolaureati, con un’attenzione particolare al coinvolgimento attivo delle nuove generazioni, futuri custodi del patrimonio naturalistico italiano e mondiale. AGN ENERGIA, una compagnia energetica moderna leader nel GPL e operante in tutti i comparti: gas naturale, energia elettrica 100% green, energie rinnovabili, efficientamento energetico e mobilità elettrica. L’azienda rappresenta oggi un punto di riferimento per tutti i fabbisogni energetici con l’obiettivo di guidare i propri clienti nel percorso di transizione energetica e garantire effetti positivi sull’ambiente attraverso soluzioni vantaggiose e l’accesso alle risorse energetiche più sostenibili, anche grazie alla forte presenza nazionale che caratterizza l’azione e l’orientamento ad uno sviluppo economico che valorizzi il territorio locale e le comunità di appartenenza. PlanBee è la prima piattaforma web in Italia interamente dedicata a progetti di cura e tutela dei beni comuni: interventi di riforestazione, tutela della biodiversità, orti sociali, attività di riqualificazione urbana e molto altro. PlanBee crede nel valore della collaborazione, per questo crea sinergie tra cittadini, associazioni, amministrazioni pubbliche e aziende, portando avanti l'idea che solo con il contributo di tutti si può trasformare l’Italia in un paese più bello e sostenibile. Technicalz Studio: L’amicizia, la passione e l’attitudine a voler sempre migliorare hanno dato vita a questo team, i Technicalz. Affascinati dalla ricerca della perfezione tecnica, abbiamo deciso di creare una sinergia tra i nostri stili per arrivare ad un risultato ancora più alto. Realizziamo lavori su commissione in ogni stile (scritte, iperrealismo, stile pittorico), di ogni dimensione, dalla camera al palazzo.