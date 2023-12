“Non chiamatemi bella, chiamatemi viva”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, alla vigilia della Milano21, atlete e sportive recitano, in un video diffuso sui social, un’emozionante poesia per dire BASTA alla sopraffazione e alla violenza di genere. L’iniziativa, ideata e realizzata da MG Sport, proprietario del brand FollowYourPassion, il più importante circuito italiano dedicato agli appassionati di sport, si pone come un inno al rispetto, elemento fondamentale nella vita come in qualsiasi disciplina sportiva, e come impegno concreto e permanente contro ogni forma di violenza psicologica, fisica ed economica sulle donne. Ventisei versi recitati da atlete e sportive di diverse discipline come Manuela Levorato, Nadia Battoccletti, Lucilla Andreucci, Najla Aqdeir si susseguono un ritmo incalzante di volti e parole: Non chiamatemi bella* non sono una cosa da guardare sono una persona e ho un cuore che batte e un'anima che soffre Non chiamatemi bella. non sono un oggetto da possedere sono una donna e ho una mente che pensa e un corpo che sente Non chiamatemi bella. non sono una dea da adorare sono una sorella e ho una voce che grida e un coraggio che lotta Non chiamatemi bella. non sono una vittima da compatire sono una guerriera e ho una forza che combatte e un amore che guarisce Non chiamatemi bella. Chiamatemi donna Chiamatemi persona Chiamatemi libera Chiamatemi forte Chiamatemi viva. (*dal web) In chiusura, una voce maschile: “Supportiamo l'inclusività, il rispetto e la lealtà. Denunciamo qualsiasi tipo di violenza, sul campo gara e nella vita per permettere a tutte di correre libere senza paura”.