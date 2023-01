Nuova sede e nuovi corsi per il circolo fotografico milanese

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Gli spazi del mezzanino del Passante Ferroviario di Porta Vittoria, in Viale Molise a Milano, si arricchiscono di una nuova presenza culturale. Da gennaio infatti il Circolo Fotografico Milanese, uno dei più storici circoli fotografici italiani, sposta qui la sua sede dalla vecchia sede di via Bezzecca. Da sempre il Circolo propone un’ampia scelta formativa in grado di soddisfare le principali aspettative dei Soci. L’eccellenza dei corsi e del corpo docente sono il suo fiore all’occhiello. Nella nuova sede, a febbraio partiranno anche i corsi di fotografia base e avanzato per i soci, cui seguiranno in primavera corsi specialistici di post produzione, phone photography e audiovisivi. Il Corso base (docente Raoul Iacometti) è rivolto a chi desidera avvicinarsi alla fotografia, iniziare a conoscere i diversi generi fotografici e poter incominciare anche a comunicare attraverso questa arte. È articolato in 6 lezioni teoriche serali e 2 lezioni pratiche in esterno il sabato pomeriggio. Quando: dal 7 febbraio al 14 marzo, il martedì dalle 21 alle 23 presso la nuova sede. Il Corso avanzato (docente Raoul Iacometti) prevede l’approfondimento delle regole principali della fotografia: composizione, inquadratura e taglio delle immagini, editing. La finalità del corso è quella di ottenere fotografie qualitativamente buone e/o la produzione di un portfolio. Il corso prevede 4 incontri serali e 2 uscite di shooting il sabato pomeriggio. Dopo ogni uscita è previsto un appuntamento teorico/pratico durante il quale si procederà all’editing del materiale prodotto e alla discussione. Quando: dal 28 marzo al 18 aprile, il martedì dalle 21 alle 23. Per informazioni e iscrizioni: www.circolofotograficomilanese.it segreteria@circolofotograficomilanese.it Sede dei corsi: CIRCOLO FOTOGRAFICO MILANESE - Porta Vittoria Passante Ferroviario, Viale Molise MI (Sala Arté).