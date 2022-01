Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Con il nuovo anno ripartono le Olimpiadi dei Giochi e delle Arti di strada - attive già dall’estate del 2021 e fino a Febbraio 2022 - a disposizione delle famiglie e dei ragazzi che vorranno provare gratuitamente l’emozione di partecipare a questa gara cittadina volta a ripercorrere i giochi di strada del passato e non solo. Oltre 200 squadre hanno già varcato l’ingresso nel Villaggio Olimpico nel 2021 e – dopo la pausa invernale - l’appuntamento è di nuovo a Milano presso il Parco della Lambretta (quartiere Rubattino/Ortica) fino al 28 Febbraio. Le Olimpiadi sono sempre aperte ogni weekend gratuitamente per tutte le famiglie che si prenoteranno sul sito ufficiale www.olimpiadigiochidistrada.it e anche per gli istituti scolastici che faranno apposita richiesta nei giorni feriali. Preparatevi quindi ad entrare nel Villaggio Olimpico: una volta composta la vostra squadra (min. 8 max. 20 partecipanti), avrete 1 ora di tempo per affrontare i Giochi Olimpici e terminare il percorso. Bambini e ragazzi saranno accolti sempre da animatori professionisti e catapultati in queste Olimpiadi, dove dovranno cimentarsi in diverse discipline tra cui: La Cerbottana, Lancio degli Anelli, Il gioco della Torre, fino ad arrivare a Street Basket, Slacklining, Skateboarding, Street Art e molto altro. In base alle prove affrontate e all'impegno dimostrato, la squadra riceverà un punteggio che comparirà nella Superclassifica online che sarà pubblicata al termine dell'evento. L’iniziativa – realizzata grazie al contributo del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri – è aperta a bambini e ragazzi di età compresa tra 6 e 14 anni, che affronteranno un percorso di circa 1 ora e mezza, composto da diversi giochi e attività all’aperto, in totale sicurezza grazie alle sanificazioni costanti, alle prenotazioni obbligatorie con scaglionamento delle squadre partecipanti e all’obbligo di green pass rafforzato. Gli spazi all'aperto sono estremamente ampi e predisposti per mantenere un adeguato distanziamento. Dov’è il Parco della Lambretta? A Milano, quartiere Rubattino (Zona Est, Municipio 3) Provenienza da Milano in auto > via Caduti di Marcinelle > Parcheggio Libero a sinistra Provenienza da Milano a piedi > Piazza Vigili del Fuoco > Area A (Campo Giochi) Provenienza da Segrate in auto > via Rubattino > Parcheggio Libero a destra Date aperte al pubblico: Sabato 29 gennaio - Dalle 11.00 alle 18.00 Domenica 6 febbraio - Dalle 10.00 alle 18.00 Sabato 12 febbraio - Dalle 11.00 alle 18.00 Sabato 26 febbraio - Dalle 11.00 alle 18.00