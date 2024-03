Osservatorio metropolitano di milano e università degli studi di milano- bicocca: siglato protocollo di intesa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Ricerca sociale, studi su dinamiche economiche, politiche, sociali e ambientali, costituzione di gruppi di lavoro tematici e reti territoriali, attività di divulgazione. Sono questi gli obiettivi del protocollo di intesa siglato tra l’Università degli Studi di Milano -Bicocca e Osservatorio metropolitano di Milano, centro studi e ricerche indipendente senza scopo di lucro attivo nel settore della ricerca in campo sociale, politico, economico e ambientale sul territorio della Grande Milano. Venerdì 1 marzo, nella prestigiosa cornice della Società Umanitaria, si è svolta la cerimonia della firma del protocollo con il presidente di Osservatorio, Camillo de Milato, la rettrice Giovanna Iannantuoni, il direttore Bruno Dapei e la responsabile Cultura e Sociale di OMM, Carla De Albertis che in quell’occasione ha presentato la neonata associazione “Amici dell’Osservatorio” che presiede. Il protocollo di intesa avrà una durata di cinque anni e vedrà diversi ambiti di collaborazione tra i quali attività scientifiche, supporto alla didattica e all’inserimento lavorativo degli studenti, partecipazione a Bandi internazionali e attività di divulgazione scientifica. Referenti per il protocollo saranno Lucia Visconti Parisio, ordinario del Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/03, afferente al Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie d’impresa (DEMS) e il direttore di Osservatorio, Bruno Dapei. «La firma di questo protocollo segue una serie di attività portate avanti con successo da Osservatorio con il prestigioso Ateneo Milano-Bicocca e apre un’intensa stagione di collaborazione – commenta il presidente Camillo de Milato – Come Osservatorio siamo partner di enti pubblici e privati sempre con l’obiettivo di approfondire le dinamiche sociali, economiche e politiche per supportare la governance del territorio e contribuire alla formazione di un’opinione pubblica consapevole». «Il mondo universitario sta attraversando una fase di rapido cambiamento – spiega la rettrice dell’Università di Milano-Bicocca Giovanna Iannantuoni – e in questo processo riveste un ruolo fondamentale il rapporto con il territorio, nella costruzione di nuove traiettorie per la didattica e per la ricerca mediante l’interazione con il tessuto produttivo e con la società civile. Questa collaborazione con un centro di studi prestigioso come l’Osservatorio Metropolitano di Milano, che prende il via oggi, ci consentirà di avviare e approfondire studi e progetti di ricerca scientifica, divulgazione e formazione sulle dinamiche economiche, politiche, sociali e ambientali dell’area metropolitana milanese, che possano essere di stimolo e di supporto per enti locali, istituzioni, soggetti pubblici e privati che agiscono al suo interno».