Ozzero, distribuite 150 borracce metalliche ai bambini delle scuole primarie e dell’infanzia

Sono 150 le borracce metalliche consegnate ai bambini della scuola primaria G. Falcone e F. Morvillo e della scuola dell’infanzia Negrini di Ozzero (MI) con l’obiettivo di avvicinare i più piccoli al rispetto dell’ambiente, sensibilizzandoli sull’adozione di comportamenti più sostenibili. L’iniziativa, frutto della collaborazione con il Comune di Ozzero, è stata realizzata da Sodexo Italia, azienda leader nei servizi di ristorazione e nei servizi di cura e manutenzione degli spazi. Le borracce sono state distribuite alla presenza del Sindaco Guglielmo Villani e del Vicesindaco Pietro Invernizzi, insieme a Walter Tavecchia, Direttore Regionale di Sodexo Italia, Federica Boscarato, Responsabile di Area di Sodexo Italia e Veronica Sofrà, Responsabile di Unità di Sodexo Italia. La distribuzione delle borracce a bambini e bambine punta a incoraggiare comportamenti sostenibili anche oltre le mura scolastiche, favorendo il riutilizzo e ridurre l'uso eccessivo e la dispersione della plastica nell’ambiente e promuovendo la corretta idratazione, essenziale per la salute fisica e mentale di ognuno. “Siamo felici - commenta il Sindaco Villani - di avere quale nostro partner Sodexo Italia, sempre attenta al benessere dei nostri piccoli cittadini e alla tutela dell’ambiente. Una collaborazione iniziata anni fa che ha permesso di elevare gli standard qualitativi della nostra mensa inserendo prodotti biologici e a km zero all’interno dei menu. Oggi con questa consegna che, accompagnata all’installazione di un sistema di microfiltraggio dell’acqua, completa il cerchio, si fa un ulteriore passo in avanti verso l’ambiente e verso la consapevolezza che l’acqua sia un bene estremamente prezioso e vitale, che non va sprecato, così come non vanno sprecati gli inutili imballaggi che solitamente usiamo per trasportarla”. “La distribuzione delle borracce è un passo concreto verso la promozione di comportamenti sostenibili tra i più piccoli - afferma Walter Tavecchia, Direttore Regionale di Sodexo Italia -. Siamo orgogliosi di collaborare con il Comune di Ozzero a questa iniziativa e fiduciosi che questa iniziativa, giorno dopo giorno, possa avere un impatto positivo su comportamenti dei più piccoli preparandoli a diventare adulti più consapevoli e rispettosi dell’ambiente in futuro”.