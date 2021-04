Cannabis, i benefici e le proprietà

Anche i più scettici hanno dovuto ricredersi: la scienza, ormai da tempo, ha riconosciuto le molteplici proprietà benefiche e nutraceutiche della cannabis. In particolare, il cannabidiolo, il cui acronimo è CBD, ossia uno tra i cannabinoidi più riconoscibili è comparso recentemente – grazie alla Legge 2006 che autorizza i medici a prescrivere preparazioni utilizzando sostanze attive vegetali a base di cannabis – nel campo dei rimedi medici e naturali.

Proprietà e benefici del CBD

Il CBD viene utilizzato per la sua efficacia nel dolore, per curare le infiammazioni, infezioni, convulsioni, disturbi neurologici e disturbi d’ansia. E ancora: le proprietà anticancro del cannabidiolo sono state dimostrate su diversi tipi di tumore, diventando molto spesso oggetto di ricerca, tuttora in corso.

Funziona inoltre come antiemetico in grado di ridurre la nausea e il vomito, e come antipsicotico, andando a combattere schizofrenia, deliri e allucinazioni. È efficace nel trattamento della sclerosi multipla e della fibromialgia, ed è un potente miorilassante, ossia aiuta a combattere l'insonnia e protegge dalla degenerazione cerebrale.

Una realtà importante

Una corretta conoscenza dell’argomento e un utilizzo responsabile sono le armi vincenti per sconfiggere il mare di disinformazione a riguardo. E lo sa molto bene BuenaVita, realtà giovane e dinamica, che offre ai propri clienti i migliori prodotti derivati dalla canapa presenti oggi sul mercato. Presso i punti vendita situati in via Donatello 1 a Milano (zona Città Studi) e in Piazza dei Fiori 13 a Segrate, è possibile trovare più di 800 prodotti: dagli alimenti biologici ai prodotti di cosmesi naturale, ma anche integratori alimentari, alcolici, prodotti per il benessere degli animali e ovviamente semi.

Una scelta davvero ampia, ben visibile anche dallo store online, che pone per ogni prodotto una particolare attenzione alla spiegazione dettagliata dei componenti, andando a fornire in modo completo al cliente tutte le informazioni che richiede. Inoltre, a testimonianza dell’enorme cura nei confronti del cliente, all’interno del sito è possibile consultare la sezione “Blog” e venire a conoscenza di notizie sempre aggiornate riguardo un utilizzo consapevole della canapa, le numerose proprietà curative del CBD e i progressi che la legislazione sta portando avanti in materia di cannabis legale.

Cosmesi e abbigliamento

E anche semplicemente scorrendo il sito è lampante la volontà da parte di BuenaVita di adempiere a una visione a 360° sul mondo ecosostenibile della canapa. Merita un focus particolare il settore della cosmesi e detergenza, che si compone di prodotti quali saponi, shampoo, liquidi antibatterici completamente naturali ma anche creme viso e latte doposole. Un altro fiore all’occhiello è il settore abbigliamento, che propone prodotti come trousse per cosmetici, t-shirt, marsupi realizzati con la canapa, lavorata insieme ad altre fibre naturali, quali bambù, ortica, lino e seta. I prodotti sono tutti rigorosamente made in Italy.

Servizio di delivery

All’interno del sito è possibile richiedere il servizio di delivery, che consegna in tutta Italia con una tempistica record di 24/48 ore massimo, mentre per gli ordini effettuati nel milanese, le consegne arrivano in giornata. Per gli ordini superiori ai 50€ è previsto uno sconto di 5€, utilizzando il codice DELIVERY5.

Inoltre, da fine aprile fuori dallo store BuenaVita di Milano verrà installato un distributore automatico in cui potrete trovare infiorescenze, ma anche oli, creme e tisane.