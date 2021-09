In arrivo un career day 100% digital per neolaureati e laureandi

L'evento in programma il 23 settembre metterà in contatto neolaureati con i recruiter delle aziende che offrono lavoro

Per molte persone il miglior momento dell’anno in cui fermarsi un attimo per fare un bilancio e progettare il futuro non è l’inizio dell’anno solare, bensì il mese di settembre.

La fine dell’estate e il ritorno alla quotidianità con rinnovata energia e positività – dopo un periodo più o meno lungo di meritate vacanze – sono infatti condizioni ottimali per riprendere in mano progetti a medio o lungo termine e pianificare i propri obiettivi e i passi da compiere per raggiungerli.

Un career day virtuale per gli studenti

In particolare, settembre è un mese cruciale per i tantissimi studenti che hanno appena terminato il proprio percorso accademico o che sono in procinto di laurearsi. Con l’arrivo della stagione autunnale, infatti, si apre per loro una finestra temporale ricca di opportunità ed è difficile pensare a un periodo dell’anno così propizio per iniziare a muoversi concretamente per costruire il proprio futuro professionale.

Ecco perché un appuntamento come Virtual Job Meeting MILANO – il prossimo evento in programma il 23 settembre dalle ore 9.30 alle ore 16.30 e organizzato da Cesop HR Consulting Company – è un’occasione importantissima per neolaureati e laureandi. Questa nuova data della rete di career day virtuali messa in piedi da Cesop, infatti, ripropone il solito format vincente e apre un dialogo tra i responsabili di aziende che offrono lavoro e giovani talenti.

I partecipanti potranno così entrare in contatto diretto con i selezionatori di importanti aziende nazionali e multinazionali come Alleanza Assicurazioni, DGS, ERACLITO 2000, Gruppo Maurizi, Lidl, NTT DATA, Pietro Fiorentini e tante altre realtà di successo che nei prossimi giorni confermeranno la propria partecipazione a Virtual Job Meeting MILANO.

Registrati qui



Workshop e webinar di orientamento

Chat con i recruiter, colloqui virtuali face-to-face, condivisione del proprio CV ma non solo. Il programma di Virtual Job Meeting MILANO prevede anche diversi momenti formativi come workshop aziendali e webinar di orientamento incentrati sui possibili percorsi post-laurea, sul come preparare un CV internazionale ed esaustivo e sullo scrivere una cover letter efficace e capace di attirare l’attenzione dei recruiter.

Per partecipare a Virtual Job Meeting MILANO basterà inserire il proprio indirizzo mail sulla pagina dell’evento: in pochi minuti si riceveranno le istruzioni per completare l’iscrizione e iniziare così a muovere i primi passi nel mondo del lavoro.

Sono numerosi gli atenei lombardi ai quali si rivolge l'evento: Università degli Studi di Milano, Politecnico di Milano, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Università Bocconi, Università Cattolica del Sacro Cuore, IULM Libera Università di Lingue e Comunicazione, Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi dell’Insubria, LIUC Università Carlo Cattaneo