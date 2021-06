La fibra ottica a Milano: crescono copertura e offerte

I dati più recenti forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico ci dicono che due italiani su tre (il 66%) possono accedere alla banda ultra-larga, ad almeno 30 Mbps, mentre per la copertura che comprende una velocità di almeno 100 Mbps, la percentuale si abbassa al 20.

I numeri evidenziano da una parte ancora un certo ritardo infrastrutturale – rispetto ad altri Paesi europei – ma dall’altra si nota una costante crescita, specialmente sulla diffusione della fibra ottica. Se l’obiettivo della politica è connettere tutta l’Italia alle reti più veloci entro il 2026, ci sono città che già dimostrano un alto grado di copertura: tra queste, Milano, in cui – insieme a poche altre – è possibile navigare con una connessione FTTH (Fiber To The Home) nel 96% delle abitazioni, e cioè con una capacità di download molto elevata.

La FTTH utilizza una trasmissione, dal centro fino al modem di casa, realizzata interamente in fibra ottica. Questa connessione, inoltre, garantisce alte performance non solo in termini di velocità e stabilità, ma anche a basso impatto ambientale.

Maggiore velocità e maggiore competitività

Se la fibra ottica in futuro potrà avere una capacità trasmissiva fino a 40 Gbps, Milano potrà essere ancora più competitiva. Qui la concentrazione di imprese è molto alta, non a caso viene definita come la locomotiva del Paese: connessioni sempre più veloci e all’avanguardia non possono che giovare all’innovazione, alle startup, ma anche per gli stessi servizi erogati dalla Pubblica amministrazione.

È qui che entra in gioco Aruba, società leader nei servizi che riguardano Data center, web hosting, e-mail e domini. Il più grande provider in Italia si inserisce nel mercato della fibra ottica come fornitore, mettendo a disposizione la migliore tecnologia disponibile al servizio degli utenti di Milano.

La soluzione proposta da Aruba riguarda ovviamente la fibra FTTH, che sfruttando reti in fibra ottica che garantiscono una minor dispersione del segnale e permettono un'ottima stabilità. Inoltre, come già detto in precedenza questa rete garantisce un minor tasso di emissioni inquinanti e utilizza infrastrutture già presenti in modo da non incidere ulteriormente sull’ambiente.

Le offerte per privati e aziende

La competitività non riguarda soltanto la velocità della fibra, ma anche i prezzi. Per esempio, per i privati che scelgono di adottare una connessione in casa, il canone è di 26,47 euro al mese, con una velocità garantita fino a 1 Gbps in download e di 300 Mbps in upload. Per l'attivazione della linea è previsto l’intervento di un tecnico specializzato e l’assistenza via telefono è valida 24 ore su 24. A tutto ciò, con 2,20 euro al mese si può aggiungere il noleggio del modem Fritz!Box 7530, il quale garantisce un’alta copertura di tutta la casa: tutti i device wireless potranno scambiarsi i dati e comunicare tra loro alla massima velocità.

Per le aziende, la tariffa base è leggermente inferiore (Fibra Aruba a 21,70 euro + IVA al mese). Se si sceglie la soluzione Fibra Aruba Extra, a un prezzo di 24,50 euro + IVA al mese, i servizi inclusi nell’offerta aumentano: oltre all’assistenza prioritaria a tutte le ore del giorno, i professionisti potranno approfittare di sconti fino all’80% su altri prodotti e servizi Aruba dedicati al business, come PEC, Hosting, Fatturazione Elettronica, Firma Digitale e i servizi Cloud.

Anche i privati che volessero usufruire dell'assistenza prioritaria e degli sconti sugli altri servizi Aruba possono attivare la soluzione Fibra Aruba Extra al costo di 29,89€ al mese.