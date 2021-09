Accettare un lutto con dignità ed empatia: ecco chi può fornire un aiuto

Parlare della morte nella nostra società è ancora considerato un tabù. Molto spesso non si hanno le parole per esprimere il cordoglio o semplicemente non si sa come comportarsi in situazioni limite. Sfortunatamente la perdita di un proprio caro capita anche all’improvviso, lasciandoci impreparati nel gestire un funerale sia dal punto di vista emotivo che pratico.

È chiaro a tutti quanto sia fondamentale far sì che il rito funebre sia dignitoso e al defunto venga riconosciuto un servizio di alto livello. La caratteristica che non deve mai mancare, in chi opera in questo settore, è l’umanità. Per questo motivo, il rapporto con la famiglia deve essere il più possibile aperto ed empatico: in quel momento i familiari fanno affidamento assoluto sull’agenzia.

È importante, inoltre, che ci sia trasparenza e chiarezza: la situazione è troppo delicata perché ci possano essere malintesi. Ed è bene sapere, quando ci si rivolge a un’agenzia funebre, che a fare la differenza non è il prezzo della cassa, ma il servizio standard, il quale dev’essere elevato: un carro funebre adeguato, il personale in livrea, uno svolgimento puntuale e preciso.

Di che cosa si occupa l’agenzia funebre

La ricerca della giusta agenzia dovrebbe tenere conto di due parametri molto importanti: la professionalità e l’esperienza. Questi devono risaltare fin dal primo contatto con la famiglia del defunto, in cui bisogna essere accoglienti e comprensivi. Si devono utilizzare, quindi, le parole adatte al momento particolare e trasmettere affidabilità, affinché le persone che si hanno davanti vengano rassicurate sul valore del servizio. Non bisogna dimenticare che chi si rivolge a un’agenzia ha appena subito un lutto e può essere disorientato.

Con sedi a Milano (Viale Tunisia 18 e via Bari 11/R) e a Cornaredo (via. G. Garibaldi 92), Gaia Funeral raccoglie un pool di professionisti che hanno maturato più di 40 anni nel settore, e oltre alla fornitura di servizi a Pubbliche amministrazioni e privati, offre anche un’alternativa a chi è attento al tema della sostenibilità ambientale: un funerale ecologico, con particolare attenzione all’ambiente per chi è sensibile a queste tematiche.

Il servizio è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, garantendo supporto immediato. Il personale di Gaia funeral assiste la famiglia nella compilazione dell’iter burocratico e in tutte le fasi immediatamente successive alla chiamata: vestizione della salma, trasferimento nella camera ardente, contatti con il cimitero per la tumulazione, o eventuale cremazione. L’agenzia si occuperà dell’organizzazione in modo completo, andando incontro alle richieste dei familiari; inoltre, fissa anche il luogo e la data in cui si svolgerà la cerimonia, dando l’annuncio sulla stampa e sui manifesti.

Servizi aggiuntivi e preventivo online

Gli addetti dell’agenzia aiuteranno i familiari nella scelta degli addobbi floreali, dei cuscini e delle corone, sia per quanto riguarda la camera ardente sia per la chiesa o per il luogo prescelto per il funerale. Gaia funeral usufruisce della convenzione con il Comune di Milano per i funerali; inoltre garantisce anche servizi post mortem, come per esempio la chiusura di pratiche di reversibilità, chiusura pensionistica, consigliando – nel caso in cui venga richiesto – su aspetti legali e indicando un eventuale avvocato.

Una novità rispetto ad altre agenzie è che Gaia Funeral consente di avere un quadro chiaro anche delle voci di spese grazie al preventivo online, solitamente fornito a poche ore dalla richiesta: un’opportunità indice di trasparenza, che permette di capire anche qual è il livello del servizio, con cui l’agenzia si impegna ad anticipare per conto dei familiari le tasse al Comune, cimitero, ospedale