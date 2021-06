Un gelato pensato per i cani: l’ultima novità di una gelateria dallo spirito green

Nelle ultime settimane, grazie al netto miglioramento del quadro epidemiologico, il ritorno alla normalità sembra sempre più vicino. Eppure, solo qualche mese fa, nel pieno della pandemia e con tutte le restrizioni ancora in atto, uno dei pochi motivi per uscire di casa e concedersi un momento di svago era portare a spasso il proprio cane.

E proprio per dare una piacevole ricompensa ai nostri amici amici a quattro zampe dopo una passeggiata in compagnia del proprio padrone, Gelateria Rigoletto ha realizzato una ricetta appositamente pensata per i cani: Ciro’s Cream.

Prodotto con una peculiare combinazione di zuccheri selezionati e latte delattosato, Ciro’s Cream può essere infatti facilmente digerito dai cani. E grazie alle pratiche coppette dotate di coperchio in cui viene servito, questo gelato non deve essere necessariamente consumato nei pressi del punto vendita. Al contrario, il padrone potrà dare questo piccolo premio al proprio cane o al parco o a casa, al termine della passeggiata.

In poco tempo, inoltre, i contenuti multimediali di cani che si gustano il loro gelato sono diventati virali. Da qui l’idea di Gelatiera Rigoletto di lanciare l’hashtag #ciroscream: utilizzando questo tag e immortalando il proprio cane che mangia il gelato, gli utenti vedranno i loro video ricondivisi sui principali canali social della gelateria.

Una gelateria dallo spirito green

Quest’ultima novità targata Gelateria Rigoletto si inserisce all’interno di una visione aziendale particolarmente sensibile al tema ecologico e al rispetto dell’ambiente – argomenti sempre più centrali all’interno del dibattito pubblico – e che si manifesta concretamente con l’adozione di specifiche scelte squisitamente green.

Innanzitutto Gelateria Rigoletto sposa il credo ALL NATURAL, che prevede la produzione di un gelato naturale, sano, non nocivo e soprattuto rispettoso dell'ambiente e della salute del consumatore.

Ma non finisce qui: attraverso l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile per la produzione dei gelati e di materiali per il packaging 100% biodegradabili, Gelateria Rigoletto aderisce anche alla filosofia GREEN FUTURE, che mira alla sensibilizzazione dei propri clienti al tema ecologico favorendo l’adozione di comportamenti sostenibili.

Genuino e 100% naturale: un gelato da provare

Se l’attenzione per l’ambiente e la produzione di un gelato 100% naturale sono i valori guida di Gelateria Rigoletto, la freschezza degli aromi e l’unicità del gusto sono i piacevoli risultati di questo processo produttivo.

Sin dal 1997, infatti, le gelaterie Rigoletto di Milano servono gelato artigianale preparato sulla base di ricette esclusive e sopratutto con ingredienti genuini e attentamente selezionati, abbinando gusti classici con sapori nuovi, grazie a una continua collaborazione con i migliori maestri gelatieri, sempre nel rispetto più rigoroso della tradizione del gelato italiano.

A questo punto non ti resta che passare in uno dei tre punti vendita – Via San Siro 2, Piazza Po 10 e Via Cola di Rienzo 2 – presenti nella città meneghina e gustare in prima persona la genuinità dei sapori di Gelatiere Rigoletto. E non dimenticare il tuo amico a quattro zampe!