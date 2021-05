Grintoso, sportivo e sostenibile: c’è un nuovo SUV coupé in città

Passa in concessionaria e provalo in prima persona con un test drive

Da diversi anni ilsta vivendo una costantetanto che oggi sembra essere giunto a un, virando in maniera decisa in direzione di unche pone al centro il concetto di

D’altronde, la sempre maggiore sensibilità delle persone verso le tematiche ambientali – che ha portato alla nascita di un sentire ecologico diffuso – e l’abbattimento dei costi di rifornimento garantito da veicoli con carburazioni alternative, hanno determinato e continuano a determinare la crescita costante del segmento ibrido, soluzione ritenuta sempre più credibile dagli automobilisti.

Un SUV coupé sportivo unico

Per rispondere a questo aumento della domanda e interpretando tali istanze di cambiamento, i principali brand dell’automotive hanno investito molto per contribuire a riscrivere le regole della mobilità in chiave sostenibile. Una sfida ambiziosa a cui anche CUPRA – giovane marchio automobilistico spagnolo – ha risposto presente con Formentor.

CUPRA Formentor è un SUV coupé sportivo – disponibile anche nelle versioni ibride da 204CV e 245CV – che si distingue per le sue linee grintose e aerodinamiche e che incarna alla perfezione lo spirito del brand spagnolo, esprimendo una totale sinergia tra sportività e design contemporaneo.

Performance, design ma anche tecnologia: Formentor è dotato di un display da 12” con navigatore integrato e sistema di Infotainment. Dietro al volante invece si trova il Virtual Cockpit da 10,2” con tutte le informazioni relative alla navigazione. Infine, i sistemi di guida assistita – come Adaptive Cruise Control, High Beam Assist, Travel Assist e il riconoscimento della segnaletica – restituiscono un’esperienza di guida comoda, piacevole e sopratutto sicura.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Giacomel Urban Mobility Hub: più di una concessionaria

Provare per credere! Per vivere in prima persona lo spirito anticonvenzionale di CUPRA Formentor, nel milanese non c’è posto più adatto di CUPRA Garage Fratelli Giacomel (Via Verdi 4 - Assago).

Nel CUPRA Garage di Assago è possibile provare l’emozione di guida di Formentor, disponibile sia con varie motorizzazioni termiche – da 1.5 a 2.0, benzina e diesel – sia nelle versioni ibride plug-in – 1.4 e-Hybrid – che permettono di percorrere oltre 50 km a zero emissioni.

La filosofia originale e orientata al futuro di CUPRA d’altronde si sposa alla perfezione con i valori di Fratelli Giacomel, storico dealer del Gruppo Volkswagen che dal 1968 è un punto di riferimento per gli automobilisti di Milano e dintorni.

Ora la concessionaria ha lanciato l’innovativo concept Giacomel Urban Mobility Hub, con l’obiettivo di ripensare il futuro della mobilità: un progetto innovativo e ambizioso che pone l’uomo al centro e si propone di rispondere con un servizio adeguato alle specifiche esigenze di ciascun individuo, trasformando la concessionaria in un luogo esperienziale, di apprendimento e di condivisione attraverso il quale accedere alle più innovative forme di mobilità.