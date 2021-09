In centro a Milano arrivano i Supereroi

Un’iniziativa da non perdere: entra in azione e diventa Supereroe per un weekend

Quante volte ci è capitato di voler diventare un Supereroe o una Supereroina? Proteggere dal male i più indifesi, oppure la città intera. Indossare una tuta inconfondibile, nascondere la propria identità e agire quando più ce n’è bisogno, sfoderando i propri superpoteri.

Ognuno ha il suo Supereroe di riferimento. C’è chi vuole emulare il potentissimo Hulk e chi sogna di mettersi in posa da combattimento come Iron Man. E che dire di Spider Man, del suo vestito rosso fiammante e delle ragnatele usate come liane per muoversi per la città? Oggi tutto questo è possibile.

Diventa Supereroe: l’iniziativa Disneyland Paris

A realizzare questo sogno è un’iniziativa firmata Disneyland Paris, da sempre fabbrica dei sogni di grandi e piccini. Il concetto che il parco divertimenti più famoso d'Europa ha reso nota è chiara ed efficace: puoi diventare Supereroe per un weekend.

Come? Raduna le tue forze e mettiti in posa come un Supereroe, scatta una foto con il tuo sorriso migliore e caricala sul sito. Disneyland Paris penserà al resto: la foto verrà “cartoonizzata” rendendoti così un Supereroi a tutti gli effetti. Gli scatti verranno poi proiettati nel weekend del 17, 18 e 19 settembre su un maxischermo in Ripa di Porta Ticinese, a Milano.





Il nuovo hotel dedicato ai Supereroi Marvel

L’iniziativa mira a promuovere il nuovissimo Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel, situato proprio all’interno del parco divertimenti di Parigi e dedicato ai Supereroi Marvel. L’hotel, a quattro stelle e dotato di tutti i comfort, presenta numerose opere esclusive, create da artisti provenienti da tutto il mondo, per ricreare il magico mondo della galassia Marvel. Una vera e propria galleria d’arte in un hotel esclusivo.

Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel propone 471 camere superior, 65 camere Empire State Club e 25 Suites dedicate a Spider Man, agli Avengers e ai Supereroi Marvel. Sono disponibili numerosi ristoranti e bar con una gamma completa di pasti e bevande tematizzate per celebrare l’arte Marvel. Gli ospiti, soggiornando in questo hotel esclusivo, potranno in questo modo sentirsi parte dell’universo Marvel e circondarsi di tutti i Supereroi che hanno reso indimenticabile questo marchio. Da Spider Man a Hulk passando per Iron Man e tanti altri.

L’iniziativa a Milano

Ecco come verrà organizzata l’iniziativa: venerdì 17 e sabato 18 settembre è previsto il passaggio sul maxi led a Milano delle foto post prodotte dagli utenti che partecipano da remoto.

Domenica 19 settembre è invece prevista l’attività on-site dalle 11 alle 13.30. Per tale occasione passeranno su led le immagini di chi partecipa direttamente in Ripa di Porta Ticinese, nel cuore del capoluogo milanese.

Non resta quindi che diventare Supereroi per un weekend, fare la valigia (ovviamente con dentro il nostro costume), prendere il primo aereo per Parigi e… tuffarsi nel mondo Marvel.