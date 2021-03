Migliorare il proprio stile di vita? È possibile grazie all'analisi del DNA

Si scrive semplicemente “DNA” ma a tutti gli effetti è la nostra mappa più “preziosa”, una fotografia del nostro organismo e della nostra salute. Insomma, il DNA è una risorsa incredibile non solo per comprendere eventuali patologie ma anche per prevenirne alcune.

È una delle finalità di Netgenomics, una start-up che da quasi due anni si occupa proprio dell'analisi del DNA andando ad evidenziare tramite test rapidi e accessibili il nostro stato di salute, ma anche e soprattutto l'eventuale predisposizione a determinate condizioni che riguardano aspetti estetici, alimentazione e la prestazione sportiva.

Tutto questo sfruttando tecnologie all'avanguardia e soprattutto test "fai da te". Basta seguire le indicazioni sul sito netgenomics.life, dove è possibile acquistare il kit di proprio interesse che contiene tutto il necessario per effettuare il prelievo di DNA in modo rapido e indolore, tramite tampone buccale. Il campione, spedito al laboratorio tramite corriere, viene analizzato e in poco più di 30 giorni si ottiene il risultato. Un report dettagliato indica l'eventuale predisposizione a patologie e condizioni che possono così essere prevenute, adattando il proprio stile di vita alle informazioni contenute nei propri geni.