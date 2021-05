Organizzare una gita a Milano in furgone

In seguito al boom di Expo nel 2015 Milano è diventata la città più ambita d’Italia. Non solo per quanto riguarda le opportunità lavorative – motivo per il quale tante persone vi si sono trasferite da ogni parte del Paese – ma anche a livello turistico. Il capoluogo lombardo sembra aver allargato la sua etichetta di “capitale economica”, diventando a tutti gli effetti la prima città per presenze di turisti, superando anche a Roma.

Il successo che Milano ha riscosso negli ultimi anni, e continua a riscuotere (pandemia permettendo), non è però solo merito dell’Expo: la città è riuscita a catalizzare nel tempo l’attenzione delle persone grazie anche alla grande proposta di eventi che spaziano dal cibo ai musei, al design, alla moda, fino alla scienza.

Quello che però sorprende, se si pensa a quello che è rappresenta la città meneghina nell’immaginario, è il suo enorme patrimonio storico e artistico.

Arte e storia: perché visitare Milano

Spesso è identificata con il Duomo, simbolo del tardo-gotico per eccellenza, la cui cima domina la città. Milano è ovviamente molto di più del Duomo – che in ogni caso riceve una media 4 milioni di visitatori all’anno – perché a due passi, nel cuore della città ha sede il Palazzo Reale, nelle cui imponenti sale si organizzano importante mostre d’arte.

Il centro della città è conosciuto anche per la famosa Galleria Vittorio Emanuele II, con i suoi ristoranti stellati e famose boutique. In un itinerario che parte del Duomo, proseguendo per poco più di un chilometro si può ammirare il Castello Sforzesco, i cui lavori iniziarono sotto la famiglia Visconti, ma furono terminati dagli Sforza: da qui si può vagare per Parco Sempione (47 ettari), in cui è presente La Triennale, che ospita collezioni d’arte moderna.

Un gioiello dell’architettura è considerata la Basilica di Sant’Ambrogio, costruita nel IV Secolo e una delle massime espressioni del periodo romanico-lombardo; come di grande importanza è Santa Maria delle Grazie, in cui è custodito il capolavoro di Leonardo da Vinci, il Cenacolo.

La lista non finisce certo qui, perché Milano è conosciuta anche per le famose vie dello shopping, come via Montenapoleone, i Navigli, meta preferita da migliaia di giovani, o quartieri cool come Isola e Garibaldi che uniscono storia e modernità.

