Quando recarsi in negozio diventa un’esperienza speciale

Recarsi in un negozio, per qualsiasi tipo di necessità, è un’azione piuttosto comune, che si svolge anche senza prestarle particolare attenzione.

In alcuni casi, però, sia per interesse personale, sia per il tipo di arredamento e accoglienza, ci sono negozi che colpiscono l’attenzione, rimanendo impressi in coloro che li visitano.

Così come per un amante della pittura un colorificio è un vero e proprio paradiso, ad esempio, per un appassionato di tecnologia entrare in un negozio Apple Premium Reseller rappresenta un vero piacere.

Apple Premium Reseller, un’esperienza d’acquisto immersiva

Accedere ad un Apple Premium Reseller significa conoscere l’intera offerta della gamma del brand, potendo scegliere tra Mac, iPad, iPod e iPhone, unitamente a un assortimento completo di software e accessori.

Non solo: questo genere di store dispone di soluzioni dedicate a diverse categorie, nonché di personale preparato, in grado di dare assistenza a 360° ai propri clienti.



I negozi della R-Store, sono in grado di accogliere le persone al meglio, trasformando una semplice visita in un’esperienza speciale.

Il personale segue i propri clienti durante tutto il percorso, che va oltre l’acquisto, comprendendo anche un’efficiente assistenza post-vendita.

Presso tutti i negozi R-Store, inoltre, sono disponibili diversi servizi e opportunità, come eventi, workshop e training targati Apple, o soluzioni specifiche per aziende.

Studenti, insegnanti, scuole e università possono, inoltre, usufruire di sconti dedicati.

In pratica, è possibile esplorare l’universo Apple visitando un unico negozio.

R-Store è un’azienda nata a Napoli nel 2008 che, grazie all’entusiasmo e alla preparazione messa nel seguire il programma commerciale di Apple Premium Reseller, è riuscita ad aprire ben ben 32 punti vendita, che entro la fine del 2021 saranno 35, in 10 regioni italiane.

Si tratta di una crescita che non intende fermarsi, dato che l’Azienda ha, recentemente, aperto un nuovo negozio presso “Il Centro” di Arese, uno dei centri commerciali più grandi d’Europa.



Nuovo negozio, ma stessa attenzione per il cliente

Il negozio aperto da R-Store è ampio e accogliente, ed è accessibile dall’ingresso 2 del Centro Commerciale.

Presso il nuovo punto vendita, sarà possibile trovare tutte le novità Apple, ma soprattutto un gruppo di professionisti attenti e preparati, in grado di offrire una customer experience costruita attorno alla persona.

Anche presso lo store di Arese, dunque, saranno disponibili tutta la gamma di servizi che R-Store, anche in qualità di centro assistenza certificato Apple, ha affinato nel corso del tempo.

Il tutto per poter essere in grado di offrire un’esperienza veramente omnicanale.

Sarà, infatti, disponibile il servizio R-ForYou, che prevede la possibilità di avere a disposizione un vero e proprio “personal shopper”; questi, da remoto, potrà offrire consigli al cliente, nonché assisterlo, in tempo reale, durante gli acquisti (che potranno, anche, essere finalizzati in negozio).

Altra opzione utile è rappresentata dal servizio service@home, che offre la possibilità di ricevere assistenza a domicilio, con ritiro e riconsegna del dispositivo.

Inoltre, l’R-Store de “Il Centro” è, come sempre, a disposizione dei clienti per tutte le necessità post-vendita.

Il nuovo store consente di poter supportare e seguire, ancora meglio, tutti coloro che hanno scelto il marchio Apple, ovviamente con la cortesia e professionalità che contraddistinguono l’approccio di R-Store.

Novità, aggiornamenti ed eventi si possono seguire sulla pagina Facebook di R-Store.