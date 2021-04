Manutenzione auto: dove farla a Milano in meno di 30 minuti e senza appuntamento

Ci avete fatto caso? Trovare un’officina a Milano, che offra un servizio di manutenzione rapido ed efficiente, sta diventando sempre più raro. Certo, la concorrenza è tanta e spesso bisogna adattarsi alle regole del gioco che altri hanno scritto in precedenza. Queste, purtroppo, si orientano ormai sempre più verso prezzi alti, tempistiche lunghe e servizi non sempre all’altezza delle aspettative del cliente.

Ma chi l’ha detto che queste debbano essere le regole? RRG Renault Filiale di Milano, con la sua nuova officina in Viale Renato Serra, ci dimostra come le regole del gioco si possano cambiare e come ci si possa schierare una volta per tutte dalla parte degli automobilisti. Ha deciso di farlo offrendo interventi di manutenzione rapidi, prezzi contenuti e garanzia di professionalità e disponibilità.

Se da un lato, infatti, RRG Renault Filiale di Milano assicura manutenzioni ordinarie (per intenderci, il classico tagliando, comprensivo di cambio d’olio e filtro) in soli 30 minuti e senza appuntamento, dall’altro, per gli interventi di riparazione più complessi e che richiedono necessariamente più tempo, offre un servizio di mobilità courtesy car sempre gratuito, che risparmia al cliente la seccatura di doversi inventare un mezzo di trasporto alternativo all’ultimo momento, magari anche costoso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A questi vantaggi non da poco, RRG Renault Filiale di Milano aggiunge tanti altri servizi, pensati appositamente per soddisfare le diverse esigenze dei propri clienti.

• Assistenza, manutenzione e sostituzione pneumatici: da RRG Renault Filiale di Milano non solo si possono acquistare treni di gomme nuovi delle diverse tipologie specifiche per le varie stagioni, ma si può trovare assistenza anche per interventi di riparazione o sostituzione del pneumatico, per l’equilibratura e la convergenza. Inoltre, potrete usufruire usufruire del servizio di custodia e stoccaggio degli pneumatici in attesa del cambio gomme stagionale.



• Revisione veicolo: da RRG Renault Filiale di Milano è possibile effettuare la revisione ministeriale obbligatoria, con il conseguente rilascio del certificato di legge.



• Servizio pratiche assicurative: anche sul fronte seccature assicurative, RRG Renault Filiale di Milano, risolve più di un problema. In caso di copertura, infatti, si occupa di tutte le procedure assicurative con la compagnia del cliente. Se non si è coperti dalla propria assicurazione, invece, l’officina offre una vasta gamma di pacchetti all-inclusive dedicati alla carrozzeria (parti, manodopera, vernice…) con costi sempre inferiori a quelli previsti dalla franchigia assicurativa del cliente (si va da 99€ a 449€ a seconda del tipo di riparazione). Prezzi trasparenti e vantaggiosi, a cui si aggiunge una garanzia sulla riparazione e sulle parti di ricambio valida in tutta Europa.



• Servizio di riparazione su vetture di marchi non Renault e Dacia: essere un’officina specializzata in Renault e Dacia non significa trascurare eventuali clienti con vetture di altri marchi. A questi, invece dei ricambi originali Renault e Dacia, RRG Renault Filiale di Milano propone ricambi Motrio Groupe Renault, ricambi e prodotti selezionati e sempre garantiti da Renault, in grado di soddisfare tutte le principali operazioni di manutenzione: cambio d’olio, freni, batteria, ammortizzatori, spazzole e pneumatici Motrio. Questi ultimi, in particolare, offrono, a prezzi ribassati del 35-40% rispetto ai marchi premium, ottima tenuta di strada, aderenza e eccellenti performance anche sul bagnato e in frenata, oltre che durata, silenziosità e comfort in ogni ordine di marcia grazie alle due sculture di battistrada.





Ecco, dunque, i principali punti di forza con cui RRG Renault Filiale di Milano ha deciso di inserirsi nel difficile mercato milanese, nell’ottica di servire i suoi clienti e distinguersi dal resto della concorrenza.



L’ officina RRG Renault Filiale di Milano si trova in Viale Renato Serra, 61.

La sua squadra di professionisti e tecnici qualificati vi attende dal lunedì al venerdì dalle 07.00 alle 18.00 e il sabato dalle 08.00 alle 13.00.