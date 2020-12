Bottiglie rare ed etichette introvabili: il paradiso dei cultori di vino è online

Non è un mistero: negli ultimi anni abbiamo assistito a una crescita costante delle piattaforme ecommerce e l’acquisto online di prodotti della tipologia più varia è diventata pratica abituale per tantissime persone.

La comodità di poter ordinare con un semplice click quel che desideriamo senza perdere il tempo necessario per recarsi fisicamente in negozio – correndo magari il rischio di rimanere imbottigliati nel traffico delle ore di punta, prima o dopo la giornata di lavoro – ha innescato una graduale crescita di questo canale d’acquisto.

Chiaramente, la recente emergenza sanitaria e la conseguente necessità di limitare il più possibile sia gli assembramenti sia gli spostamenti, ha ulteriormente accelerato questa tendenza e sempre più italiani oggi ricorrono a forme di spesa online, ricevendo così a domicilio quel che desiderano e limitando al minimo l’esposizione a un eventuale contagio.

Non deve stupire allora che nel corso degli ultimi anni si sono sviluppati ecommerce dedicati a praticamente qualsiasi tipo di categoria merceologica, comprese verticalità molto specifiche, come per esempio quella dei vini rari.

Questo è infatti il core business di Grandi Bottiglie, realtà nata nel 2005 dall’iniziativa imprenditoriale di Emanuele Spagnuolo e che in soli 15 anni si è trasformata da enoteca che commercializzava vini su eBay in uno dei player più interessanti sul mercato enologico globale per la compra-vendita di vini.

GrandiBottiglie.com infatti non è paragonabile a una semplice enoteca: grazie alla sua specializzazione sui vini pregiati e rari, offre sul suo portale ecommerce una selezione di etichette particolari, molto difficili da reperire in negozio o su altre piattaforme e in alcuni casi quasi introvabili, destinate solitamente a intenditori e grandi collezionisti.

Questi vini – che non possono certo essere trovati su uno scaffale qualsiasi – oltre a essere prodotti enologici di qualità, possono anche diventare un investimento vero e proprio, un bene rifugio capace di generare una rivalutazione che nel corso di una decade può essere anche del 200%.

Ma non finisce qui! il portale di Grandi Bottiglie permette di mettere nel proprio carrello virtuale tutta una serie di accessori da vino e bottiglie con etichette personalizzabili, ideali per fare un regalo unico e speciale: cassette in legno per 1, 2, 3 o 4 bottiglie, cavatappi di ogni tipo – dai più basic fino ai modelli più professionali – calici da degustazione e sciabole per champagne.