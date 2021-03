A Milano e Bergamo, un regalo speciale per grandi e piccini

Nella vita di un bambino, la presenza, l’amore e il supporto della famiglia sono fondamentali.

Parlando di famiglia, non si intendono solo i genitori o i tutori, ma tutti coloro che si occupano del piccolo, con affetto e dedizione.

Basti pensare all’importanza che rivestono i nonni, veri pilastri nella crescita dei nipoti, ma anche preziosi alleati nell’offrire supporto ai genitori.

Altro valido esempio è la relazione speciale che si può instaurare tra zii e nipoti.

Tutti coloro che si adoperano per creare una rete d’amore attorno al bambino quindi, vanno a creare il nucleo familiare.

L’apporto che offrono è importantissimo nell’aiutare il piccolo a crescere più sereno, sicuro, sentendosi completamente circondato dall’affetto di tutti colori che gli vogliono bene.



Occuparsi di una bambino a 360° però, pure essendo fonte di grande gioia e gratificazione, è anche molto impegnativo.

In questi casi, ogni contributo, ogni aiuto e qualsiasi soluzione possa alleggerire le incombenze, sono benvenuti.

Ecco perché moltissime famiglie si rivolgono a Chicco, che si propone proprio di affiancare non solo i genitori, ma tutti colori che ruotano attorno alla vita del bambino durante il percorso di crescita.

Da negozio a oasi accogliente

Chicco, brand da sempre attento alle esigenze dei genitori, prosegue il suo percorso di restyling dei suoi store su territorio nazionale; un percorso iniziato a fine 2019 e che il brand porta avanti nonostante la situazione di emergenza sanitaria perché la relazione con le famiglie è un elemento cardine in cui crede molto.

I negozi Chicco che riapriranno ad Orio al Serio (c/o C.c.le Orio Center) e Rozzano (c/o C.c.le Fiordaliso), saranno delle vere e proprie oasi dove trovare ispirazioni, servizi e soluzioni per supportare le famiglie nella cura dei bambini, rispondendo sia alle esigenze quotidiane sia a quelle più specifiche.

Servizi a supporto di chi si dedica al parenting

Diversi i servizi e gli spazi implementati: dalla saletta nursing dedicata ai più piccoli alle attività dedicate ai bambini più grandi. Tutto nel più rigoroso rispetto delle normative a tutela della sicurezza dei propri clienti.

Nuovi spazi quindi, per accogliere le famiglie quando sarà possibile farlo, ma anche tantissimi servizi innovativi per supportarle in un momento particolare come quello che stiamo vivendo: è sempre possibile fare acquisti e avere tutta la consulenza del personale del Negozio Chicco attraverso video chiamate Whatsapp ai numeri dedicati 338 6683202 (Orio al Serio) e 335 1788820 (Rozzano).

Si può prenotare il ritiro dei prodotti acquistati o decidere di riceverli gratuitamente a domicilio. E’ possibile anche prenotare un appuntamento in negozio con la personal shopper per avere un momento dedicato in assoluta sicurezza.

Inoltre, Chicco ha incrementato i corsi virtuali con esperti: corsi gratuiti a supporto delle mamme e dei papà e non solo, per cercare di dare tutto il supporto possibile per essere vicini ai genitori.



Insomma, un mondo di servizi da scoprire.



Un modo per celebrare insieme il restyling

Per festeggiare queste novità, i negozi Chicco di Orio al Serio e Rozzano hanno deciso di attivare un'interessante promozione: dal 17 marzo (Orio al Serio c/o C.c.le Orio Center) e dal 1 aprile (Rozzano c/o C.c.le Fiordaliso), date di riapertura dei centri Chicco, per 4 giorni consecutivi, ci sarà uno sconto del 20% su tutto l’assortimento. Per approfittarne, è sufficiente essere in possesso della BabyCard Chicco.

Un momento per condividere la gioia di un percorso che dura da oltre 60 anni.



Per scoprire tutte le novità che Chicco ha riservato, è sufficiente visitare la pagina dedicata. Informazioni e aggiornamenti sono disponibili anche sulla pagina Facebook del negozio di Orio al Serio e Rozzano.