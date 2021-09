Il quartiere Bicocca continua la sua evoluzione, anche nell’ambito della salute

Bicocca è un quartiere posto nella periferia nord orientale di Milano.

Inizialmente polo industriale di grande interesse, grazie al marchio Pirelli, ha subito un processo di riqualificazione in seguito alla decentralizzazione degli stabilimenti.

Oggi ospita l’Università degli Studi Milano-Bicocca che, ogni anno, accoglie numerosi studenti provenienti da tutta Italia.

In una posizione strategica, ben servito a livello di mezzi e servizi, il quartiere Bicocca è molto apprezzato e ricercato.

Oltre alla presenza dell’ateneo, la zona polarizza l’interesse anche per le opportunità di svago che offre.

Non mancano, infatti, cinema e locali, ma anche arte e cultura trovano adeguato spazio: ad esempio, per gli amanti del teatro, è possibile assistere agli spettacoli proposti dal Teatro degli Arcimboldi, mentre l’Hangar Bicocca ospita mostre di vario genere.

Il quartiere Bicocca è, quindi, una zona dinamica, molto popolata e in evoluzione; per questo motivo, CDI (Centro Diagnostico Italiano) ha pensato di stabilire una sede proprio qui, per dedicarsi alla salute e al benessere di chi risiede in zona (ma non solo).

Ha da poco aperto, infatti, CDI Bionics Bicocca.

Servizi per la salute dei cittadini

CDI Bionics Bicocca consente ai cittadini del quartiere Bicocca di poter usufruire di numerosi servizi dedicati alla salute, ma non solo: data la posizione in cui si trova, il Centro potrà, sicuramente, avviare delle collaborazioni con l’Università.

Il nuovo poliambulatorio, 30ª sede del network CDI (Centro Diagnostico Italiano), ne amplia l’offerta. La struttura, di oltre 2.000 mq, dispone infatti di un settore dedicato alle specialità ambulatoriali e alla radiologia (compresa la risonanza); inoltre, ospita un’area dedicata alla fisioterapia e alla chirurgia.

Check up rapidi e accurati

Presso il Centro è, quindi, possibile effettuare visite ed esami in numerose aree, tra le quali si annoverano: diagnostica per immagini (ecografie, radiologia generale, mammografia digitale con tomosintesi, MOC, risonanza magnetica), allergologia, angiologia e chirurgia vascolare, cardiologia, dermatologia, dietologia, endocrinologia, endoscopia, gastroenterologia, fisiatria, ginecologia e ostetricia, nefrologia,neurologia, ortopedia, oculistica, otorinolaringoiatria, pneumologia, psicologia, senologia, urologia.

Per offrire un servizio di prevenzione più completa possibile, CDI Bionics Bicocca ha realizzato dei pacchetti di prestazioni, legati tra loro a seconda delle necessità.

In questo modo, i pazienti possono effettuare un check up in breve tempo, venendo seguiti dallo stesso medico che, così, può tenere sotto controllo la salute della persona.

Ad esempio, esistono pacchetti dedicata alla prevenzione femminile, che possono comprendere esami ematici, visita ginecologica ed esami dell’utero; oppure, sono stati pensati pacchetti per la salute maschile, che possono prevedere esami del sangue, visita urologica, ecografia della prostata ed uroflussometria (potenza flusso urinario).



Presso CDI Bionics Bicocca è, anche, presente un ambulatorio dedicato alla terapia del dolore, dove viene trattato il dolore cronico.

Questa branca della medicina è ancora poco sviluppata in Italia, ma riveste un ruolo importante nel migliorare la qualità della vita delle persone; per questo, in CDI Bionics Bicocca le si dedica particolare attenzione.

Chirurgia, fisioterapia e medicina sportiva

All’interno del nuovo Centro, è stato dedicato ampio spazio alla chirurgia.

Si tratta, infatti, della seconda sede CDI dotata di sala operatoria, dove ci si può sottoporre ad interventi in day surgery.

Sono disponibili prestazioni di chirurgia generale, ginecologica, ortopedica, plastica, proctologia e senologia.



Grande cura è stata riservata anche all’area della fisioterapia e della riabilitazione, dove si offrono prestazioni di Kinesiterapia, crioterapia, elettroterapia, trattamenti con Ionoforesi e Laserix, linfodrenaggio, magnetoterapia e onde d’urto, tecarterapia, ultrasuonoterapia e massoterapia.



A breve – novità rispetto alle altre sedi CDI – sarà attivato anche un ambulatorio dedicato alla medicina dello sport.



Uno spazio dedicato alla salute delle persone, quindi, posizionato in una zona dal grande dinamismo, ben servita e facilmente raggiungibile.

È possibile effettuare le proprie prenotazioni direttamente online, tramite chat, tramite App CDI Care, chiamando il numero 02/48317444, oppure recandosi presso la sede.

CDI Bionics Bicocca si trova in via Temolo 3 a Milano.