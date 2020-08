Qualità, trasparenza e consegna rapida: scopri il primo delivery di cannabis light di qualità a Milano

Da qualche decennio, ormai, il traino dell’economia dei paesi occidentali non è più la produzione industriale, bensì il settore del terziario. Questo importante cambio di rotta – oltre ovviamente a ridefinire la struttura economica di queste nazioni – ha avuto e continua ad avere conseguenze importanti per gli operatori nel settore dei servizi, che devono costantemente adeguare la propria offerta commerciale alle richieste di un mercato fluido, in continuo sviluppo e con esigenze sempre nuove.

Nel settore della Cannabis Light, una realtà che ha saputo adeguare costantemente la propria proposizione alle richieste di un mercato in evoluzione è senza dubbio Legal Light Weed, che da sempre lavora con l’obiettivo di ricercare costantemente la qualità nei prodotti commercializzati.

Se, infatti, dopo il boom di richieste da parte di un mercato in costante crescita la grandi realtà puntano sempre più sulla distribuzione di prodotti di bassa qualità – lavorando quindi sui volumi e aumentando al massimo il profitto – viceversa Legal Light Weed ha posto a fondamento della propria filosofia aziendale qualità e trasparenza, scegliendo di distribuire solo infiorescenze coltivate senza pesticidi, dalle molteplici qualità terapeutiche (antiossidanti, antireumatiche, antinfiammatorie, decongestionanti, rilassanti, contrastanti l’insonnia, lo stress e l’ansia) e senza effetti psicoattivi.

Una scelta – quella di scommettere sulla qualità – che paga: nato a Milano in zona Lambrate con l’apertura del primo punto vendita (aperto h.24) in Via Teodosio 66, Legal Light Weed è diventato in breve tempo il primo delivery di qualità della città meneghina, grazie al lancio dell’innovativa piattaforma online www.legalweeddelivery.it.

I clienti possono infatti effettuare gli ordini direttamente sul sito – intuitivo e funzionale – o tramite Whatsapp. Nel comfort delle proprie mura domestiche si potrà quindi scegliere con un semplice click tra una vastissima gamma di infiorescenze di canapa sativa accuratamente selezionate.

E la consegna è praticamente immediata! Legal Weed Delivery porta direttamente a casa tua la merce acquistata entro 40 minuti dall’ordine o nell’orario desiderato e indicato dal cliente.

Un servizio di altissima qualità insomma, sia per quanto riguarda la scelta e la proposta delle infiorescenze di canapa sativa – in negozio e sul portale e-commerce – sia per la flessibilità e rapidità della consegna a domicilio, capace di rispondere sempre in modo adeguato alle esigenze di una clientela in forte aumento.