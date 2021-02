Riprendersi dal panorama attuale partendo da sé

A pochi mesi dall’inizio del 2020, la vita di ognuno di noi ha subito uno sconvolgimento epocale, che si protrae tutt’ora.

Limitazioni e divieti hanno messo a dura prova l’equilibrio e il benessere di tutti, rivelandosi grande fonte di stress.

Se, in condizioni normali, lo stress è un fenomeno normale, in casi estremi si rivela un vero nemico della salute, causando problemi di varia entità, come stanchezza e dolori cronici, nonché un abbassamento delle difese immunitarie.

Inoltre, specialmente durante i periodi di lockdown, sono moltissime le persone che trovandosi chiuse in casa, impossibilitate a praticare le attività più amate, si sono rifugiate nel cibo.

A questo, si è unito il drastico calo dell’attività fisica, che ha favorito un tipo di vita più sedentaria.

La naturale conseguenza, purtroppo, è stata un incremento del sovrappeso: mettendo da parte l’aspetto estetico, l’eccesso di peso è da evitare proprio per i numerosi problemi che contribuisce a creare.

Sovrappeso, un problema non solo estetico

Il sovrappeso è un problema che non va sottovalutato, a prescindere dal fattore estetico.

Se infatti per alcuni questo non riveste importanza, bisogna comunque tenere presenti i disturbi che il sovrappeso può contribuire a creare.

Può, ad esempio, favorire la comparsa di diabete, l’aumento del colesterolo, e l’aumento della pressione arteriosa.

Con un eccesso di peso, il cuore risulta più affaticato e ciò si ripercuote sulla circolazione.

Il fegato risente di una massa maggiore, così come ginocchia e schiena che, dovendo sopportare più peso, ricevono sollecitazioni eccessive.

Inoltre il sovrappeso favorisce anche la comparsa di sindromi metaboliche, ed espone maggiormente a ictus e tumori.

Può, infine, causare problemi legati alla fertilità.

A volte si cade in una spirale di cattive abitudini, senza accorgersi che, nell'insieme, causano un eccesso di peso.

Mangiare male e in maniera sregolata, prediligere gli spostamenti in auto piuttosto che a piedi, sono scelte dettate, magari, non dalla cattiva volontà, ma da una quotidiana rincorsa del tempo o da poca consapevolzza.

Scegliere di volersi bene

La buona notizia è che non è mai troppo tardi per correre ai ripari e dedicarsi del tempo per ritrovare la forma perduta: l’importante è prenderne coscienza e gestire la situazione con consapevolezza.

Magari, meglio non ricorrere al “fai da te”, peggiorando la propria condizione, ma è consigliabile rivolgersi a dei professionisti che possano seguire la persona passo per passo durante il percorso verso un “nuovo sé”.

Figurella, per esempio, grazie alla decennale esperienza, è in grado di affiancare tutte le donne che desiderano raggiungere, o ritrovare, la forma fisica ottimale e il benessere che ne deriva.

Figurella, infatti, utilizza un approccio che pone al centro la persona; questa viene affiancata durante tutto il suo percorso, da un’assistente qualificata e da un team di professionisti nell’ambito di salute e alimentazione.

Il metodo utilizzato, molto efficace, si basa principalmente su tre punti:

1. Vengono studiate delle attività, della durata di 30 minuti, congeniali al corpo della persona. Ogni sessione è svolta nello speciale lettino termoattivo.

2. Dopo ogni sessione, si effettua un trattamento all’ozono, ottimo per mantenere elastici i tessuti e migliorare il microcircolo. Una pelle più bella contribuisce a regalare un aspetto più giovane.

3. I professionisti dell’alimentazione si occupano di insegnare, ad ogni cliente, l’importanza di mangiare in modo sano e corretto. Un nuovo stile di vita, da estendere anche ai propri cari.

Un piccolo investimento per un grande risultato

In questo periodo particolare, in cui stress e tensioni sono stati all’ordine del giorno, Figurella ha pensato di proporre uno starter kit ad un prezzo speciale, per permettere a chiunque lo desideri di disintossicare corpo e mente.

All’interno di ogni Centro Figurella sono presenti figure professionali qualificate, che accompagnano le clienti durante il percorso alla scoperta di un rinnovato amore per sé stesse; fisioterapista, osteopata, chinesiologa, nutrizionista sono a disposizione per risolvere qualsiasi dubbio e offrire la propria assistenza.



Iniziare a dedicarsi del tempo è un gesto d’amore nei confronti di sé stessi: per farlo, è possibile rivolgersi ad una delle sedi presenti nel milanese, tutte autorizzate ad operare come Centro Medico, con direttore sanitario dedicato.

Di seguito l'elenco delle sedi presenti a Milano:

- Milano Frua-De Angeli, sulla da M1 De Angeli - tel 0248198443

- Milano Isola Centrale comodamente raggiungibile da M3 Centrale e M3 Sondrio, dalle M2 Gioia e M5 Isola - tel 0266986947

- Milano Loreto fermata M1 e M2 Loreto - tel 0284108440

- Milano Porta Romana Fermata M3 Porta Romana - tel 0254123777

- Milano Sempione fermate M5 Domodossola e M5 Gerusalemme - tel 0234538821



Per rimanere sempre aggiornati sulle novità di Figurella Milano, è possibile seguire la pagina Facebook, costantemente aggiornata con informazioni e curiosità relative al benessere.

