La salute è un bene prezioso, che va preservato con alcuni accorgimenti

La salute è stata il tema centrale dell’anno 2020 e, di conseguenza, anche del 2021. Il motivo è evidente: la pandemia di Covid-19, che ha sconvolto la quotidianità, le abitudini e le certezze di ognuno, ha messo in luce quanto la salute sia un bene prezioso, troppe volte dato per scontato.

Ovviamente, una pandemia non è prevedibile e le azioni per affrontarla si effettuano a posteriori; al contrario, nel caso di patologie già conosciute è buona norma tenere sotto controllo la propria condizione di salute, così da poterla monitorare e, in caso di necessità, agire tempestivamente.



È, quindi, consigliabile introdurre nella propria quotidianità misure utili a mantenere uno stile di vita sano; si tratta, semplicemente, di buone abitudini quali seguire un’alimentazione sana, fare attività fisica, evitare il fumo, limitare le bevande alcoliche, dormire a sufficienza.

Questi piccoli accorgimenti, infatti, contribuiscono ad evitare l’insorgere di patologie e fanno parte della prevenzione primaria.

Contestualmente, è bene effettuare controlli e screening periodici, considerati parte della prevenzione secondaria.

Questi, infatti, consentono di effettuare una diagnosi tempestiva nel caso dell’insorgenza di una malattia.

Poter trattare una patologia durante le prime fasi è molto utile, in quanto permette agli specialisti di intervenire in maniera più incisiva, avendo a disposizione maggiore scelta tra i trattamenti da effettuare (che si riducono con l’avanzare della malattia).



Per fare un’efficace prevenzione, dunque, è buona abitudine avere uno stile di vita sano ed effettuare esami periodici.

Per poterlo fare serenamente, però, è necessario affidarsi a medici e specialisti di comprovata esperienza, che si prendano cura della salute al meglio.

Centro Medico d’eccellenza nel cuore di Milano

Proprio nel cuore di Milano si trova il Centro Medico Visconti di Modrone, una struttura polispecialistica privata che, dal 1980, offre la possibilità di effettuare indagini diagnostiche e strumentali, visite specialistiche ed esami di laboratorio.

I collaboratori presenti presso il Centro Medico sono circa 250 e si impegnano costantemente nell’accogliere al meglio i pazienti, prendendosi cura della loro salute e, di riflesso, della relativa qualità della vita.

Il Centro Medico dispone di un settore privato e di uno dedicato alle aziende, convenzionato con numerosi Enti Assicurativi, Casse Mutua e Fondi Sanitari.



Il Centro Medico Visconti di Modrone, inoltre, fa parte del gruppo di Lifenet Healthcare, realtà avviata durante i primi mesi del 2018, che gestisce diversi centri medici d’eccellenza presenti nel Nord Italia.

Lifenet Healthcare si dedica, in particolare, alle attività ambulatoriali e ospedaliere.

Attenzione nei confronti del paziente

Per andare incontro il più possibile alle esigenze delle persone, il laboratorio analisi ha attivato il servizio a domicilio del prelievo di sangue, compresi i test Covid-19 (molecolare e sierologico), e la consegna urgente dei referti.



Sempre nell’ottica di far sentire il paziente a proprio agio, la struttura del Centro Medico è stata ristrutturata e rinnovata, il tutto per diventare ancora più accogliente.

Nel corso del 2020, infatti, l’architetto Dante Benini ha diretto l'estensione della superficie e il restyling degli interni.

Le persone vengono, ora, ricevute in un’atmosfera nuova ed elegante dove poter ricevere le migliori cure specialistiche; il tutto in un ambiente pensato per accogliere e soddisfare qualsiasi esigenza, in continua evoluzione e miglioramento.

Diagnostica per immagini all’avanguardia

Il Centro Visconti di Modrone dispone, anche, di una diagnostica per Immagini tra le più complete ed evolute.

Tra le tecnologie che spiccano, si annoverano la TC di ultima generazione a bassa dose di radiazioni, la risonanza magnetica aperta ad indirizzo osteo-articolare, il mammografo 3D con tomosintesi ed il sistema radiologico con acquisizione digitale diretta.

L’eccellenza è dovuta sia alla presenza di apparecchiature di ultima generazione, che all’altissimo livello di competenza dei medici impiegati, specializzati nelle singole metodiche.

L’elevata qualità tecnologica, unitamente a quella professionale, consente quindi di fornire diagnosi estremamente precise in tempi brevi.



Tutti i servizi offerti dal Centro Medico Visconti di Modrone sono consultabili sul sito.

