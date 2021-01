Anno nuovo, vista nuova: sconfiggi la miopia grazie a una clinica oculistica

Da qualche settimana siamo entrati nell’anno nuovo. E come sempre a Gennaio è tempo di buoni propositi, di buone intenzioni e di impostare progetti a lungo termine per approcciare con il piglio giusto i mesi che ci aspettano da qui a venire. Se questo è vero in generale, lo è a maggior ragione dopo un anno estremamente complicato come lo è stato il 2020: oggi la voglia di rimettersi in gioco e ripartire cambiando marcia è ancora più forte.

Chi non ha sicuramente perso tempo, incominciando questo 2021 con entusiasmo e intraprendenza, è Blue Eye: la clinica oculistica fondata nel 1998, infatti, l’11 gennaio ha aperto ufficialmente al pubblico le porte della sua nuova sede milanese in Via Pantano 2, a due passi da Torre Velasca e nel cuore della città meneghina.

Innovativa e moderna, la nuova sede – con accesso direttamente dalla strada – ha una superficie complessiva di circa 1.500 metri quadrati. Un intero piano è stato dedicato all’attività chirurgica, con ben tre sale operatorie dotate di tecnologia all’avanguardia e di ultima generazione. Un altro piano, invece, sarà dedicato alla diagnostica e alla chirurgia refrattiva per la correzione della miopia.

D’altronde alta specializzazione, competenza, esperienza e professionalità sono le pietre angolari della filosofia aziendale di Blue Eye, il cui primo impegno è quello di garantire ai propri pazienti la massima affidabilità.

Grazie a un pool di 60 medici altamente qualificati e alle tecnologie più avanzate del settore dell’oculistica e della microchirurgia oculare, Blue Eye è punto di riferimento in Lombardia e in Italia per la prevenzione, la diagnostica e la cura delle patologie oculari.

I numeri, infatti, parlano chiaro: in 22 anni di attività, presso le cliniche Blue Eye sono stati effettuati ben 30.000 interventi di cataratta e retina e oltre 10.000 correzioni di miopia, contribuendo a migliorare la vista – e la vita – di migliaia di italiani.

E con il nuovo anno – come testimonia in cambio di sede – Blue Eye non ha intenzione di fermarsi: varca la soglia della clinica in Via Pantano 2 per un colloquio informativo gratuito. Il personale qualificato di Blue Eye pianificherà per te la terapia migliore e più efficace per tornare a vedere come nei propri giorni migliori.

