Università a distanza? Ora si può con il nuovo polo didattico e-Campus nel cuore di Milano

Lo studio è una componente fondamentale della vita di ogni persona, che sia giovane o meno.

Infatti, per poter approfondire i propri interessi, costruirsi nuove abilità e affrontare con maggiore fiducia in sé stessi il mondo del lavoro, proseguire il proprio percorso formativo è un’ottima soluzione; questo, infatti, aumenta la possibilità di creare il futuro desiderato e realizzare i propri sogni.

Permette, inoltre, di ampliare i propri orizzonti, fornendo un differente punto di vista riguardo la realtà circostante.

Certo, a volte non è facile frequentare tutte le lezioni, soprattutto per gli studenti lavoratori, che devono necessariamente barcamenarsi tra studio e lavoro, cercando di conciliare gli orari.

Un buon compromesso può essere optare per un’università online, molto più versatile di quella canonica.

Il Polo Didattico E-Campus è una valida scelta, in quanto unisce l’eccellente formazione universitaria con la praticità dell’ateneo online.

Il vantaggio principale di una università telematica è la possibilità di seguire la didattica a distanza, evitando spostamenti per numerosi chilometri a una buona fetta di studenti, cambiando così la modalità di fruizione delle lezioni ma non sicuramente l’importanza del titolo di studio rilasciato.

Grazie alla sua impostazione molto più facile e veloce, riesce a soddisfare una sostanziale fetta della domanda in ambito formativo, contribuendo a inserire giovani e adulti nel mercato del lavoro e migliorando le competenze di lavoratori e aziende.

Per fornire un servizio d’eccellenza e all’avanguardia, il polo didattico e-Campus si avvale di collaboratori, esperti e docenti esterni di comprovata esperienza, i quali vengono sottoposti a valutazioni costanti, così da verificarne l’adeguatezza e la preparazione, mettendosi al pari di una qualsiasi università fisica.

Offrire una formazione di elevata qualità è, infatti, un punto fermo del polo didattico e-Campus, per questo sceglierlo vuol dire darsi la possibilità di migliorare il proprio futuro, in maniera valida, rispettando le personali esigenze.

Infatti, con e-Campus si hanno numerosi vantaggi: in prima battuta, è possibile iscriversi sempre, non ci sono limiti di tempo. Tale adattabilità si rispecchia anche nel modo di disporre delle lezioni, sempre a disposizione: questo permette di studiare in qualsiasi momento, dovunque ci si trovi.

Inoltre, il percorso di studio viene “cucito addosso” allo studente che, con la collaborazione del tutor, ne programma lo svolgimento.

Infine, l’accesso è davvero aperto a tutti: non sono contemplati, infatti, test d’ingresso, per nessuna facoltà.

Sempre per adeguarsi alle esigenze degli studenti, l’offerta formativa è estremamente ampia: che si tratti di corsi di perfezionamento, dottorati di ricerca, master, o altro, l’insegnamento è sempre curato e attento come se fosse in presenza, forse con una concentrazione addirittura maggiore.

Tra le proposte formative si annoverano anche Corsi di Laurea delle Facoltà di Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Lettere e Psicologia, ma sono disponibili ulteriori percorsi di studio, visitando la pagina dedicata ai corsi.

Il polo didattico e-Campus aiuta i neo-diplomati con un servizio di orientamento a scelta, per accompagnare lo studente al percorso formativo che più gli si addice, al fine di fargli perseguire una carriera universitaria in sintonia con le proprie attitudini. Proprio come una università fisica, accanto a questo ci sono tutta una serie di attenzioni legate alle procedure che possono interessare un qualsiasi universitario: dalla Guida allo studente per il pagamento delle tasse, alla procedura burocratica per l’immatricolazione, fino alla metodologia per seguire le lezioni online e prenotarsi all’esame. L’attenzione non c’è solo per le matricole: l’ateneo online sostiene anche i neo-laureati con un servizio di collocazione post-laurea, al fine di far sfruttare al meglio il titolo di studio appena ottenuto tramite l’e-Campus.

Ovviamente, gli studenti sono seguiti durante tutto il loro percorso e, per qualsiasi necessità, possono rivolgersi alla sede di Milano, comodamente raggiungibile con la metropolitana (si trova a due passi dalla fermata Missori), dove riceveranno tutto il supporto di cui hanno bisogno.

Per approfondire l’offerta del polo didattico e-Campus e tenersi aggiornati riguardo a tutte le novità, è possibile visitare il sito o seguire la pagina Facebook.