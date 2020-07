Vieste chiama Milano con il progetto turistico post-covid "Vieste XXL"

Cosa lega la caotica Città della Madonnina alla pace e alla tranquillità delle spiagge di Vieste? La nota località marittima foggiana situata lungo il tacco dello Stivale parrebbe una meta molto amata dai milanesi, tant'è che il 20% del turismo fuori regione del comune di Vieste, arriva proprio dalla Lombardia. A spiegarcelo, in questa video intervista, è proprio l'Assessore al Turismo del Comune di Vieste Rossella Falcone.

Ma la bella notizia per gli amanti delle spiagge, siano esse sabbiose o rocciose, arriva proprio dalla perla del Gargano e si chiama "Vieste XXL". Il progetto di rilancio turistico nell'era post-covid parte da una caratteristica naturale della costa di Vieste, già trasformata in hashtag, ovvero "Tutto lo spazio di cui hai bisogno". Ampi spazi e distanziamento sociale permettono in maniera naturale di vivere in sicurezza la vacanza anche in questa estate 2020, segnata dal post pandemia.

Ma quali sono le spiagge e gli itinerari che un milanese non può assolutamente perdersi? Ecco qualche consiglio in questo video servizio.