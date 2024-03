Per la giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo "il ragazzo inter-galattico"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Giò vive a Milano, è un ragazzo che ama viaggiare, ama la musica e il cinema ma soprattutto ama l’Inter: la sua è una storia fatta di passione ardente per lo sport e della lotta quotidiana di chi si sente “diverso”. Ma è anche la storia di tante persone, con o senza disabilità, che affrontano sfide tutti i giorni. È una storia emozionante e divertente che parla di amore familiare, di supporto, di solidarietà e di una comunità che si fa scudo e nido. Ma anche di chi a volte resta indifferente. Tratto dal libro PER SEMPRE GIO' di Viviana Locatelli, questa produzione teatrale, realizzata a cura dall'Associazione Ohana e diretta da Marco Montanari, è un viaggio nell'inclusione, nella passione, nella fatica e nella resistenza. In scena le attrici Alessandra Ingoglia e Barbara Menegardo. "Finalmente si intravede un po’ di luce. - racconta Viviana Locatelli, la mamma di Giò. Fin dall'inizio il mio obiettivo è stato quello di fare conoscere a tutti il Giò che in molti evitavano per paura o ignoranza. Non è stato semplice farlo a pochi mesi dalla sua scomparsa perché il mio cuore era frantumato. Credo che sia stato proprio lui a portarci fino a qui. Con questa narrazione Giò avrà la possibilità di arrivare proprio al cuore dei suoi coetanei che, forse, riusciranno ad abbattere qualche pregiudizio. Giò, in questo spettacolo, è bello come il sole, simpatico e super tifoso della sua amata Inter, un bambino che, proprio come tutti gli altri, può attraversare qualche momento di difficoltà. Difficoltà che lo sport, di sicuro, aiuta a superare favorendo rispetto, consapevolezza, autocontrollo, solidarietà e soprattutto amicizia. Si sa che al fianco di un amico ogni cosa può diventare più semplice". "Il Ragazzo Inter-Galattico" andrà in scena martedì 2 aprile 2024 alle 21:00 al Teatro Oscar in via Lattanzio 58/A a Milano: la data non è casuale, il 2 aprile è infatti la Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, istituita dall’ONU nel 2007 per contribuire al miglioramento della vita delle persone con autismo. L’ingresso è libero, senza prenotazione. Per tutte e tutti, dagli 11 anni. Contatti: 3519195562, ohana.associazioneculturale@gmail.com