Distruggono la casetta dei libri incendiandola

A Peschiera Borromeo (Milano) durante la notte di Capodanno non sono mancati gli atti di vandalismo e inciviltà. L'episodio più grave è risultato essere la distruzione della "Casetta dei libri" nei pressi del centro polifunzionale Pertini a Bettola. Qualcuno infatti ha incendiato il manufatto e i libri al suo interno. Le Casette nascono per il "book crossing" nella cittadina: si possono prendere e scambiare libri. Un'iniziativa molto apprezzata dalla popolazione.

"Siamo senza parole - ha spiegato l'assessore alla Cultura Stefania Accosa - di fronte a un simile atto che dimostra una mancanza di rispetto inaudita sia nei confronti di un bene pubblico, sia nei confronti della cultura e dei propri concittadini. Un pessimo messaggio verso le nuove generazioni, i libri sono un bene da tutelare".

"Ho subito contattato il Comandante della Polizia Locale - ha affermato il Sindaco Augusto Moretti - per fare le dovute verifiche. Un gesto simile non può restare impunito ed è solo l'ultimo dei numerosi atti vandalici che si sono verificati in città. È fondamentale che i responsabili prendano atto delle proprie azioni. Tolleranza zero vero chi danneggia i nostri beni".