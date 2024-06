Come cambieranno i mezzi pubblici di Milano (ascolta)

Allungamento delle metropolitane fino all'hinterland e potenziamento del trasporto pubblico su rotaia. Come cambierà la mobilità urbana di Milano e quali sono i progetti in cantiere per migliorare il trasporto pubblico della città? Valeria Di Terlizzi e Marianna Gulli ce ne parlano in questa puntata di "Milano racconta", il podcast di Milano Today.

Milano Racconta è un podcast di Milanotoday.it, prodotto da Citynews spa

Da un'idea di Luca Lani, Giampaolo Mannu, Irene Fassini, Marianna Gulli, Marialaura Iazzetti, Valeria Di Terlizzi e Alessandro Rovellini

Voce, testi: Di Terlizzi, Fassini, Gulli, Iazzetti

Montaggio e supervisione: Mannu, Rovellini