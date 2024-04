Andare in ufficio col cane o col gatto | Milano racconta, il podcast | Ep4. S1.

Milano è una città a misura di cane e lo confermano i dati dell’Osservatorio Quattrozampe in fiera secondo cui all’ombra della madonnina c’è lo spazio ideale per gli animali domestici. Secondo l’anagrafe canina, a Milano c’è almeno un cane ogni 11 abitanti, e così nel capoluogo lombardo, gli uffici pet friendly stanno diventando la nuova frontiera del lavoro in ambienti smart. In questa quarta puntata di "Milano racconta", abbiamo cercato di capire come il lavoro può coesistere con la cura del proprio animale da compagnia.

---

Milano Racconta lo trovi pronto ad aspettarti ogni mattina, alle 6, tra il caffè e i biscotti. Ti spiega quello che accade in città, perché accade, come accade: dall'urbanistica al sociale, dalle aziende tech a Palazzo Marino, dai vizi e i vezzi dei meneghini ai nuovi locali di tendenza. A volte ti farà sorridere, altre volte riflettere, altre ancora commuovere. Sotto alla Madonnina vivono un milione e 400mila anime: Milano Racconta scova storie urbane in ogni angolo, e le mette in cuffia. Intrecciando queste trame, alzi lo sguardo e vedi la nostra fragile, frastagliata, incasinata ma bellissima metropoli

Milano Racconta è un podcast di Milanotoday.it, prodotto da Citynews spa.

Da un'idea di Luca Lani, Giampaolo Mannu, Irene Fassini, Marianna Gulli, Marialaura Iazzetti, Valeria Di Terlizzi e Alessandro Rovellini

Voce, testi, programmazione: Fassini, Gulli, Iazzetti, Di Terlizzi, Rovellini

Montaggio e supervisione: Mannu