Perché a Milano non c'è posto negli asili nido, ma se paghi lo trovi (ascolta)

In città, ormai da diversi anni, è in corso una vera e propria caccia al posto nelle scuole d'infanzia. Le disponibilità negli istituti pubblici sono pochissime, e così molte famiglie si ritrovano a dover sostenere i costi di un asilo privato. Valeria Di Terlizzi e Marianna Gulli ce ne parlano in questo episodio di "Milano racconta", il podcast di Milano Today.

