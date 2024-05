A Milano, ogni giorno, più di 60mila persone parcheggiano in divieto (ascolta)

Quante sono le auto in sosta vietata a Milano? E quali disagi provocano ai cittadini e all'ambiente? Per scoprirlo Irene Fassini e Marialaura Iazzetti hanno partecipato all'iniziativa contro la sosta selvaggia del gruppo "Sai che puoi?". Una sorta di censimento delle macchine parcheggiate in divieto o in aree riservate a disabili e residenti, o che addirittura danneggiano le radici degli alberi salendoci sopra con le ruote. In una sola serata le nostre inviate hanno contato oltre 60mila auto in divieto, l'equivalente di 32 volte la grandezza di piazza del Duomo o di 77 campi da calcio.

---

Milano Racconta è un podcast di Milanotoday.it, prodotto da Citynews spa

Da un'idea di Luca Lani, Giampaolo Mannu, Irene Fassini, Marianna Gulli, Marialaura Iazzetti, Valeria Di Terlizzi e Alessandro Rovellini

Voce, testi: Di Terlizzi, Fassini, Gulli, Iazzetti

Montaggio e supervisione: Mannu, Rovellini