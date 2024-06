City Angels: chi sono e cosa fanno gli "angeli della sicurezza" di Milano (ascolta)

In questa puntata di "Milano racconta", il podcast di Milano Today, Valeria Di Terlizzi e Marianna Gulli hanno intervistato Mario Furlan, storico fondatore dei City Angels, l'associazione che da trent'anni si occupa di sicurezza urbana, e di assistenza ai bisognosi e ai senza dimora. Un occasione per parlare di come è cambiata la città e di come i milanesi stanno vivendo quella che in molti definiscono (a torto o a ragione) un'emergenza sicurezza.

Milano Racconta è un podcast di Milanotoday.it, prodotto da Citynews spa

Da un'idea di Luca Lani, Giampaolo Mannu, Irene Fassini, Marianna Gulli, Marialaura Iazzetti, Valeria Di Terlizzi e Alessandro Rovellini

Voce, testi: Di Terlizzi, Fassini, Gulli, Iazzetti

Montaggio e supervisione: Mannu, Rovellini