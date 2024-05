Piano City raccontata da un giovane pianista milanese (ascolta)

Come nasce Piano City e cosa si prova a esibirsi al pianoforte davanti a centinaia di sconosciuti? Nel giorno dell'inaugurazione dell'edizione 2024 dell'ormai celebre festival pianistico "diffuso" per la città, il giovane musicista Thomas Umbaca racconta a Irene Fassini e Marialaura Iazzetti la sua passione per questo antico e nobile strumento. Proprio a Piano City, all'età di soli 14 anni, Thomas esordì davanti al grande pubblico rivelandosi alla scena musicale professionistica.

---

Milano Racconta è un podcast di Milanotoday.it, prodotto da Citynews spa

Da un'idea di Luca Lani, Giampaolo Mannu, Irene Fassini, Marianna Gulli, Marialaura Iazzetti, Valeria Di Terlizzi e Alessandro Rovellini

Voce, testi: Di Terlizzi, Fassini, Gulli, Iazzetti

Montaggio e supervisione: Mannu, Rovellini