Vivere in topaie da 15 metri quadrati a Milano (ascolta)

A Milano la casa non è per tutti. Gli affitti hanno prezzi troppo alti, spesso inaccessibili con uno stipendio medio. Chiedere un mutuo in banca è sempre più difficile, il numero degli sfratti cresce, e gli affitti brevi sottraggono alloggi al mercato: c'è chi si trova l'alloggio affittato come una b&b, con gente che va e viene. In questa nona puntata di Milano racconta, il podcast di Milano Today, Irene Fassini e Marialaura Iazzetti ci raccontano le storie di chi a causa del caro affitti è si è dovuto arrangiare a vivere in loculi di 15 metri quadrati, o addirittura di chi, a causa dell'aumento vertiginoso dei prezzi si è ritrovato in mezzo alla strada.

