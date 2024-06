Tra i detenuti trapper del carcere di Bollate (ascolta)

Quello di Bollate è uno degli istituti penitenziari più virtuosi della Lombardia. All’interno le regole sono un po’ diverse e sposano in toto l’idea per cui un detenuto deve essere reinserito correttamente nella società, rieducato. Per farlo Rude Records, insieme a Cooperativa Articolo 3, ha realizzato con i ragazzi di Bollate una saletta di registrazione con tutto il necessario per diventare artisti. Così è nato "Mezz’Ora D’Aria", l'album rap realizzato dai detenuti della casa circondariale.

