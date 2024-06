Dov’è nato Geronimo Stilton (ascolta)

In questa puntata di "Milano racconta", il podcast di Milano Today, Irene Fassini e Marialaura Iazzetti ci raccontano come e dove è nato il personaggio di Geronimo Stilton, il topo investigatore protagonista dei celebri libri per bambini. Insieme alla sua autrice, la milanese Elisabetta Dami, scopriremo qual è il legame del famoso personaggio con la città di Milano.

Milano Racconta è un podcast di Milanotoday.it, prodotto da Citynews spa

Da un'idea di Luca Lani, Giampaolo Mannu, Irene Fassini, Marianna Gulli, Marialaura Iazzetti, Valeria Di Terlizzi e Alessandro Rovellini

Voce, testi: Di Terlizzi, Fassini, Gulli, Iazzetti

Montaggio e supervisione: Mannu, Rovellini