Picchiare e violentare le donne a Milano (ascolta)

A Milano i casi di violenza di genere sono in costante aumento. Nel solo biennio 2019-2020 le denunce per violenza sessuale sono più che raddoppiate, mentre sarebbe in calo l'età media dei molestatori. Valeria Di Terlizzi e Marianna Gulli ne parlano in questo episodio di "Milano racconta", il podcast di Milano Today, con Stefano Pagliarini, giornalista di Today.it che ogni giorno, sui suoi canali social, denuncia le violenze subite quotidianamente dalle donne.

---

Milano Racconta è un podcast di Milanotoday.it, prodotto da Citynews spa

Da un'idea di Luca Lani, Giampaolo Mannu, Irene Fassini, Marianna Gulli, Marialaura Iazzetti, Valeria Di Terlizzi e Alessandro Rovellini

Voce, testi: Di Terlizzi, Fassini, Gulli, Iazzetti

Montaggio e supervisione: Mannu, Rovellini